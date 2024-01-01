Кличко відвіз на передову бійцям 500 дронів та РЕБи від київської громади та благодійної допомоги

Кличко відвіз на передову бійцям 500 дронів та РЕБи від київської громади та благодійної допомоги
Мер Києва Віталій Кличко відвідав українських захисників на фронті та передав вкрай необхідне обладнання – майже 500 дронів різних типів, системи РЕБ та інше оснащення.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі та на сторінках в соціальних мережах.

«Знову відвідав наших бійців на фронті. На Харківському напрямку та на Донбасі. Сьогодні, коли ситуація на передовій дуже складна, нашим захисникам особливо потрібні і допомога, і підтримка. Відвідав 4 бригади. Від громади столиці 28 окремій механізованій бригаді відвіз і передав 50 дронів Mavic. 5 окремій штурмовій київській бригаді – загалом 250 БПЛА (і Mavic, і fpv-10), а також кілька систем РЕБ. 75 пташок Mavic допомагатимуть тепер бійцям 63 окремої механізованої бригади», – повідомив Кличко.
Кличко відвіз на передову бійцям 500 дронів та РЕБи від київської громади та благодійної допомоги

Також з оснащення, що закупили не за бюджетні кошти, Кличко передав у якості благодійної допомоги 50 fpv-10 і систему РЕБ 28 бригаді та батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення НГУ – 50 таких же fpv і РЕБ.
Кличко відвіз на передову бійцям 500 дронів та РЕБи від київської громади та благодійної допомоги

«Ситуація на фронті гаряча. Спілкувалися під обстрілами та вибухами. Та наші бійці тримаються і сповнені рішучості боронити українську землю. Київ і надалі допомагатиме захисникам. Слава Україні, слава її Героям!», – наголосив Віталій Кличко.
Кличко відвіз на передову бійцям 500 дронів та РЕБи від київської громади та благодійної допомоги

Як повідомлялося раніше, Київ цього року збільшив видатки бюджету на допомогу ЗСУ вже до 7,5 млрд грн.

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Теги: Кличко
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