Кличко відвіз на передову бійцям 500 дронів та РЕБи від київської громади та благодійної допомоги

Віталій Кличко відвідав українських захисників на фронті та передав вкрай необхідне обладнання – майже 500 дронів різних типів, системи РЕБ та інше оснащення.



Про це Кличко



«Знову відвідав наших бійців на фронті. На Харківському напрямку та на Донбасі. Сьогодні, коли ситуація на передовій дуже складна, нашим захисникам особливо потрібні і допомога, і підтримка. Відвідав 4 бригади. Від громади столиці 28 окремій механізованій бригаді відвіз і передав 50 дронів Mavic. 5 окремій штурмовій київській бригаді – загалом 250 БПЛА (і Mavic, і fpv-10), а також кілька систем РЕБ. 75 пташок Mavic допомагатимуть тепер бійцям 63 окремої механізованої бригади», – повідомив Кличко.



Також з оснащення, що закупили не за бюджетні кошти, Кличко передав у якості благодійної допомоги 50 fpv-10 і систему РЕБ 28 бригаді та батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення НГУ – 50 таких же fpv і РЕБ.



«Ситуація на фронті гаряча. Спілкувалися під обстрілами та вибухами. Та наші бійці тримаються і сповнені рішучості боронити українську землю. Київ і надалі допомагатиме захисникам. Слава Україні, слава її Героям!», – наголосив Віталій Кличко.



Як повідомлялося раніше, Київ цього року збільшив видатки бюджету на допомогу ЗСУ вже до 7,5 млрд грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мер Києвавідвідав українських захисників на фронті та передав вкрай необхідне обладнання – майже 500 дронів різних типів, системи РЕБ та інше оснащення.Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі та на сторінках в соціальних мережах.«Знову відвідав наших бійців на фронті. На Харківському напрямку та на Донбасі. Сьогодні, коли ситуація на передовій дуже складна, нашим захисникам особливо потрібні і допомога, і підтримка. Відвідав 4 бригади. Від громади столиці 28 окремій механізованій бригаді відвіз і передав 50 дронів Mavic. 5 окремій штурмовій київській бригаді – загалом 250 БПЛА (і Mavic, і fpv-10), а також кілька систем РЕБ. 75 пташок Mavic допомагатимуть тепер бійцям 63 окремої механізованої бригади», – повідомив Кличко.Також з оснащення, що закупили не за бюджетні кошти, Кличко передав у якості благодійної допомоги 50 fpv-10 і систему РЕБ 28 бригаді та батальйону «Свобода» 4-ї бригади оперативного призначення НГУ – 50 таких же fpv і РЕБ.«Ситуація на фронті гаряча. Спілкувалися під обстрілами та вибухами. Та наші бійці тримаються і сповнені рішучості боронити українську землю. Київ і надалі допомагатиме захисникам. Слава Україні, слава її Героям!», – наголосив Віталій Кличко.Як повідомлялося раніше, Київ цього року збільшив видатки бюджету на допомогу ЗСУ вже до 7,5 млрд грн.

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