В Одесі 6 місцевих жителів на замовлення росії спалили 15 авто ЗСУ, - СБУ





Про це



Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала в Одесі групу молодиків, які на замовлення фсб вчинили серію підпалів авто Сил оборони.



За два тижні зловмисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.



У результаті спецоперації у різних частинах міста майже одночасно було затримано всіх учасників ворожого осередку.



Ними виявились шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі.



У поле зору фсб вони потрапили як активні користувачі Телеграм-каналів з пошуку легкого заробітку, де залишали свої «резюме».



В одному з таких чатів молодикам відповів представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на знищення авто українських воїнів.



Фігуранти «замикались» на одного куратора з фсб, а під час вчинення злочину діяли переважно у парі. Наприклад, один підпалював, інший – знімав це на відео.



Працюючи під «прикриттям» кур’єрської доставки, фігуранти на власних скутерах об’їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони.



Потім вони відправляли фото потенційних цілей своєму російському куратору для «погодження».



Після «команди» від фсб молодики вночі прибували до паркомісць військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішшю та підпалювали.



Далі фігуранти фільмували загоряння для «звітності» перед агресором.



У подальшому окупанти планували використати ці відео для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України.



Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожих поплічників і затримали всіх «по гарячих слідах». У затриманих вилучено саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони із доказами злочинів.



Наразі всім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).



Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ та Нацполіція затримали в Одесі шість поплічників фсб, які підпалювали військові автомобілі.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала в Одесі групу молодиків, які на замовлення фсб вчинили серію підпалів авто Сил оборони.За два тижні зловмисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків.У результаті спецоперації у різних частинах міста майже одночасно було затримано всіх учасників ворожого осередку.Ними виявились шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур’єрами популярного сервісу доставки їжі.У поле зору фсб вони потрапили як активні користувачі Телеграм-каналів з пошуку легкого заробітку, де залишали свої «резюме».В одному з таких чатів молодикам відповів представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на знищення авто українських воїнів.Фігуранти «замикались» на одного куратора з фсб, а під час вчинення злочину діяли переважно у парі. Наприклад, один підпалював, інший – знімав це на відео.Працюючи під «прикриттям» кур’єрської доставки, фігуранти на власних скутерах об’їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони.Потім вони відправляли фото потенційних цілей своєму російському куратору для «погодження».Після «команди» від фсб молодики вночі прибували до паркомісць військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішшю та підпалювали.Далі фігуранти фільмували загоряння для «звітності» перед агресором.У подальшому окупанти планували використати ці відео для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України.Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожих поплічників і затримали всіх «по гарячих слідах». У затриманих вилучено саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони із доказами злочинів.Наразі всім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.

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