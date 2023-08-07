Збував психотропи на Волині та Львівщині: волинські поліцейські затримали наркоділка

Збував психотропи на Волині та Львівщині: волинські поліцейські затримали наркоділка
Волинські оперативники викрили зловмисника, який займався збутом психотропів на території Волині та Львівщини.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У рамках реалізації оперативної інформації співробітники управління боротьби з наркозлочинністю затримали 21-річного зловмисника на одній із вулиць Львова. При собі він мав 30 закладок з, ймовірно, психотропною речовиною Альфа PVP.

Аби не втратити речові докази, поліцейські провели обшуки у помешканні наркоділка. Там виявили і вилучили 299 готових закладок з психотропами, загальною вагою майже 300 грамів. Окрім цього, після аналізу здобутої інформації правоохоронці встановили місцезнаходження ще 150 грамів заборонених речовин.

Усе скерували та дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Вартість вилучених психотропів за цінами «чорного» ринку становить понад 250 тисяч гривень.

Фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури йому оголосили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Збував психотропи на Волині та Львівщині: волинські поліцейські затримали наркоділка

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури працівники слідчого управління ГУНП йому вже повідомили про підозру за ч. 2 та 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. За незаконний промисел наркоділку загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.
Збував психотропи на Волині та Львівщині: волинські поліцейські затримали наркоділка
Збував психотропи на Волині та Львівщині: волинські поліцейські затримали наркоділка

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Теги: Волинь, поліція, наркотики
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