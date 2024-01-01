Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Кузьмою

Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Кузьмою
Завтра, 30 липня, у Луцьку відбудеться прощання з Михайлом Кузьмою.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У вівторок, 30 липня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Кузьми Михайла Михайловича (11.11.1989 року народження), який загинув 26 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Георгіївка Донецької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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