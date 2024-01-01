Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Кузьмою

Михайлом Кузьмою.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У вівторок, 30 липня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 30 липня, у Луцьку відбудеться прощання зПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У вівторок, 30 липня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Кузьми Михайла Михайловича (11.11.1989 року народження), який загинув 26 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Георгіївка Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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