Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Михайлом Кузьмою
Сьогодні, 14:00
Завтра, 30 липня, у Луцьку відбудеться прощання з Михайлом Кузьмою.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У вівторок, 30 липня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Кузьми Михайла Михайловича (11.11.1989 року народження), який загинув 26 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Георгіївка Донецької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У вівторок, 30 липня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування лучанина Кузьми Михайла Михайловича (11.11.1989 року народження), який загинув 26 липня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Георгіївка Донецької області.
Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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