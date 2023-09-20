В нацпарку на Волині зібрали пів сотні мішків сміття

В нацпарку на Волині зібрали пів сотні мішків сміття
Під час всеукраїнського маршу прибирання у Ківерцівському національному природного парку "Цуманська пуща" волонтери зібрали 50 мішків сміття.

Про це 27 липня повідомили у нацпарку, пише Суспільне.

Всеукраїнську акцію з прибирання, яка одночасно відбувалася у п'яти національних парках України, ініціювала волонтерська організація UAnimals. У "Цуманській пущі", прибрали частину лісу та берег водосховища на річці Путилівка.

До прибирання долучилися 20 людей.

За день вдалося прибрали приблизно гектар території. "Ми повитягували це сміття з кущів, канав та стихійних сміттєзвалищ. Ми намагалися сортувати сміття, збирали окремо скло, пластик, інший непотріб", — зазначили в нацпарку.
В нацпарку на Волині зібрали пів сотні мішків сміття

В "Цуманській пущі" додали, що до місцевих волонтерів під час прибирання доєдналися добровольці з Луцька та Львова.
В нацпарку на Волині зібрали пів сотні мішків сміття
В нацпарку на Волині зібрали пів сотні мішків сміття
В нацпарку на Волині зібрали пів сотні мішків сміття

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Теги: Волинь, нацпарк, смітття
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