Дзюдоїстка Білодід здобула першу перемогу на Олімпіаді-2024 за 5 секунд, але поступилась у наступній сутичці. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

Дар'я Білодід за допомогою прийому, виконаного на оцінку іппон, здобула перемогу над своєю п'ятнадцятирічною суперницею з Кірибаті та пройшла до 1/8 фіналу.



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Бій тривав лише 5,6 секунди.



Наступна сутичка українки відбудеться приблизно за годину.



Дар'я Білодід - дворазова чемпіонка світу (2018, 2019) та Європи (2017, 2024), бронзова призерка Олімпійських ігор 2020.



На Іграх-2024 вона змагається у ваговій категорії до 57 кілограмів.







ОНОВЛЕНО СТАНОМ НА 13.24



Дар'я Білодід вилетіла з Олімпіади-2024 на стадії 1/8 фіналу, поступившись японці Харуці Фунакубо.

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