Дзюдоїстка Білодід здобула першу перемогу на Олімпіаді-2024 за 5 секунд, але поступилась у наступній сутичці. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО

Дзюдоїстка Білодід здобула першу перемогу на Олімпіаді-2024 за 5 секунд, але поступилась у наступній сутичці. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
У понеділок українська дзюдоїстка Дар'я Білодід за допомогою прийому, виконаного на оцінку іппон, здобула перемогу над своєю п'ятнадцятирічною суперницею з Кірибаті та пройшла до 1/8 фіналу.

Про це пише LB.ua.

Бій тривав лише 5,6 секунди.

Наступна сутичка українки відбудеться приблизно за годину.

Дар'я Білодід - дворазова чемпіонка світу (2018, 2019) та Європи (2017, 2024), бронзова призерка Олімпійських ігор 2020.

На Іграх-2024 вона змагається у ваговій категорії до 57 кілограмів.



ОНОВЛЕНО СТАНОМ НА 13.24

Дар'я Білодід вилетіла з Олімпіади-2024 на стадії 1/8 фіналу, поступившись японці Харуці Фунакубо.

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Теги: Білодід, перемога
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