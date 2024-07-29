Дзюдоїстка Білодід здобула першу перемогу на Олімпіаді-2024 за 5 секунд, але поступилась у наступній сутичці. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:19
У понеділок українська дзюдоїстка Дар'я Білодід за допомогою прийому, виконаного на оцінку іппон, здобула перемогу над своєю п'ятнадцятирічною суперницею з Кірибаті та пройшла до 1/8 фіналу.
Про це пише LB.ua.
Бій тривав лише 5,6 секунди.
Наступна сутичка українки відбудеться приблизно за годину.
Дар'я Білодід - дворазова чемпіонка світу (2018, 2019) та Європи (2017, 2024), бронзова призерка Олімпійських ігор 2020.
На Іграх-2024 вона змагається у ваговій категорії до 57 кілограмів.
ОНОВЛЕНО СТАНОМ НА 13.24
Дар'я Білодід вилетіла з Олімпіади-2024 на стадії 1/8 фіналу, поступившись японці Харуці Фунакубо.
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Про це пише LB.ua.
Бій тривав лише 5,6 секунди.
Наступна сутичка українки відбудеться приблизно за годину.
Дар'я Білодід - дворазова чемпіонка світу (2018, 2019) та Європи (2017, 2024), бронзова призерка Олімпійських ігор 2020.
На Іграх-2024 вона змагається у ваговій категорії до 57 кілограмів.
ОНОВЛЕНО СТАНОМ НА 13.24
Дар'я Білодід вилетіла з Олімпіади-2024 на стадії 1/8 фіналу, поступившись японці Харуці Фунакубо.
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