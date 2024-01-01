Воїна з Волині Назарія Шуміка посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 14:38
Захисник із Сошичненської громади вшанований посмертною нагородою.
Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.
"Згідно з відповідним Указом Президента України орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджений воїн-краянин Назарій Шумік із села Нуйно. Державну відзнаку сьогодні, 29 липня 2024 року, вручили батькам Героя. Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук відвідала рідних загиблого", - йдеться в повідомленні.
23-річний захисник поліг 13 вересня 2023-го на Луганщині під час виконання бойових завдань із забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації.
– Ваш син зробив великий та неоціненний вклад у перемогу. Вічна йому пам'ять і слава! – мовила керівниця виконавчої гілки влади в районі Ольга Ващук.
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Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.
"Згідно з відповідним Указом Президента України орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджений воїн-краянин Назарій Шумік із села Нуйно. Державну відзнаку сьогодні, 29 липня 2024 року, вручили батькам Героя. Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук відвідала рідних загиблого", - йдеться в повідомленні.
23-річний захисник поліг 13 вересня 2023-го на Луганщині під час виконання бойових завдань із забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації.
– Ваш син зробив великий та неоціненний вклад у перемогу. Вічна йому пам'ять і слава! – мовила керівниця виконавчої гілки влади в районі Ольга Ващук.
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