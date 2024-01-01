Воїна з Волині Назарія Шуміка посмертно нагородили орденом «За мужність»





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"Згідно з відповідним Указом Президента України орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджений воїн-краянин Назарій Шумік із села Нуйно. Державну відзнаку сьогодні, 29 липня 2024 року, вручили батькам Героя. Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук відвідала рідних загиблого", - йдеться в повідомленні.



23-річний захисник поліг 13 вересня 2023-го на Луганщині під час виконання бойових завдань із забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації.



– Ваш син зробив великий та неоціненний вклад у перемогу. Вічна йому пам'ять і слава! – мовила керівниця виконавчої гілки влади в районі Ольга Ващук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисник із Сошичненської громади вшанований посмертною нагородою.Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА."Згідно з відповідним Указом Президента України орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджений воїн-краяниніз села Нуйно. Державну відзнаку сьогодні, 29 липня 2024 року, вручили батькам Героя. Начальниця районної військової адміністраціївідвідала рідних загиблого", - йдеться в повідомленні.23-річний захисник поліг 13 вересня 2023-го на Луганщині під час виконання бойових завдань із забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації.– Ваш син зробив великий та неоціненний вклад у перемогу. Вічна йому пам'ять і слава! – мовила керівниця виконавчої гілки влади в районі Ольга Ващук.

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