Воїна з Волині Назарія Шуміка посмертно нагородили орденом «За мужність»

Воїна з Волині Назарія Шуміка посмертно нагородили орденом «За мужність»
Захисник із Сошичненської громади вшанований посмертною нагородою.

Про це повідомили у Камінь-Каширській РВА.

"Згідно з відповідним Указом Президента України орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагороджений воїн-краянин Назарій Шумік із села Нуйно. Державну відзнаку сьогодні, 29 липня 2024 року, вручили батькам Героя. Начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук відвідала рідних загиблого", - йдеться в повідомленні.

23-річний захисник поліг 13 вересня 2023-го на Луганщині під час виконання бойових завдань із забезпечення відсічі збройної агресії російської федерації.

– Ваш син зробив великий та неоціненний вклад у перемогу. Вічна йому пам'ять і слава! – мовила керівниця виконавчої гілки влади в районі Ольга Ващук.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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