Захищаючи Україну, загинув Герой з Луцька Олексій Цехош

Захищаючи Україну, загинув Герой з Луцька Олексій Цехош
На війні загинув воїн з Луцька Олексій Цехош.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

На жаль, маємо ще одну втрату.

"Лучанин Цехош Олексій Васильович, 26.06.1996 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду командира 2 мотопіхотного відділення 2 мотопіхотного взводу 2 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.

Сержант Цехош Олексій Васильович загинув 27.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Залізне Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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