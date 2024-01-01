Волинські воїни знищили російський прапор, який окупанти повісили на даху будинку на сході
Сьогодні, 16:06
Бійці 100 омбр ударом з FPV-дрона знищили російський прапор, який росіяни повісили на даху будинку в одному з населених пунктів на Сході України.
Про це повідомляється на сторінці бригади.
"Бійці батальйону безпілотних систем 100 омбр VORON 100 влучним ударом FPV-дрона знищили нікчемну ганчірку-триколор, яку окупанти мали необережність боягузливо причепити на даху п’ятиповерхівки в одному із населених пунктів на сході України.
Продовжуємо впевнено крокувати вперед – боротьба триватиме доти, доки останній недопрапор недокраїни-агресорки не щезне з території України!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляється на сторінці бригади.
"Бійці батальйону безпілотних систем 100 омбр VORON 100 влучним ударом FPV-дрона знищили нікчемну ганчірку-триколор, яку окупанти мали необережність боягузливо причепити на даху п’ятиповерхівки в одному із населених пунктів на сході України.
Продовжуємо впевнено крокувати вперед – боротьба триватиме доти, доки останній недопрапор недокраїни-агресорки не щезне з території України!" - йдеться в повідомленні.
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