Волинські воїни знищили російський прапор, який окупанти повісили на даху будинку на сході





Про це



"Бійці батальйону безпілотних систем 100 омбр VORON 100 влучним ударом FPV-дрона знищили нікчемну ганчірку-триколор, яку окупанти мали необережність боягузливо причепити на даху п’ятиповерхівки в одному із населених пунктів на сході України.



Продовжуємо впевнено крокувати вперед – боротьба триватиме доти, доки останній недопрапор недокраїни-агресорки не щезне з території України!" - йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бійці 100 омбр ударом з FPV-дрона знищили російський прапор, який росіяни повісили на даху будинку в одному з населених пунктів на Сході України.Про це повідомляється на сторінці бригади."Бійці батальйону безпілотних систем 100 омбр VORON 100 влучним ударом FPV-дрона знищили нікчемну ганчірку-триколор, яку окупанти мали необережність боягузливо причепити на даху п’ятиповерхівки в одному із населених пунктів на сході України.Продовжуємо впевнено крокувати вперед – боротьба триватиме доти, доки останній недопрапор недокраїни-агресорки не щезне з території України!" - йдеться в повідомленні.

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