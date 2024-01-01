На Волині ремонтують будинки, які постраждали внаслідок російської атаки 22 червня

На Волині ремонтують будинки, які постраждали внаслідок російської атаки 22 червня
Над ранок 22 червня поточного року у селі Прилуцьке Луцької громади мешканці прокинулись від численних вибухів. Люди кажуть, збивали російські ракети, уламки яких наробили лиха. Комусь пошкодили дахи на будинках, комусь осколками посікло вікна, а ще комусь спричинили пожежу.

Про це повідомляють у Луцькій міській раді.

“Одразу після того як сталися вибухи, наші спеціалісти виїхали на місце подій, - каже Луцький міський голова Ігор Поліщук. - Вони все заактували, визначили обсяг робіт та сформували попередній бюджет на відновлення помешкань. Пізніше на сесії було виділено 2,5 млн грн”.

Внаслідок влучання уламків російських ракет пошкодження зазнали вісімнадцять житлових будинків та одна господарська споруда. На даний час вже відновлено покрівлі у десяти будинках, ще в семи - замінено склопакети.
На Волині ремонтують будинки, які постраждали внаслідок російської атаки 22 червня

Пошкодження будинків були різного характеру: де пошкоджено покрівлю, де тільки вікна, а є, де і покрівля, і вікна. Мешканці двох будинків отримуватимуть компенсацію для відновлення житла з використанням електронної публічної послуги єВідновдення, тому кошти з міського бюджету на ремонт цих будинків поки не залучають. У разі ж потреби, гроші відразу спрямують на ремонт.
На Волині ремонтують будинки, які постраждали внаслідок російської атаки 22 червня
На Волині ремонтують будинки, які постраждали внаслідок російської атаки 22 червня
На Волині ремонтують будинки, які постраждали внаслідок російської атаки 22 червня
На Волині ремонтують будинки, які постраждали внаслідок російської атаки 22 червня
На Волині ремонтують будинки, які постраждали внаслідок російської атаки 22 червня

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Теги: Волинь, російська атака, ремонт, будинки
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