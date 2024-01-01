У Луцьку під час комендантської години у водія автівки вилучили кастет
Сьогодні, 16:43
Предмет з ознаками холодної зброї — таку знахідку луцькі патрульні виявили у 38-річного громадянина.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно патрулюючи проспектом Відродження, під час комендантської години інспектори зупинили автомобіль марки Volkswagen Golf.
В ході спілкування та перевірки документів 38-річний пасажир почав нервувати. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку, і не дарма. У нього патрульні виявили предмет, зовні схожий на кастет.
Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені ЄРДР за ст. 263(Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Нещодавно патрулюючи проспектом Відродження, під час комендантської години інспектори зупинили автомобіль марки Volkswagen Golf.
В ході спілкування та перевірки документів 38-річний пасажир почав нервувати. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку, і не дарма. У нього патрульні виявили предмет, зовні схожий на кастет.
Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені ЄРДР за ст. 263(Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.
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