У Луцьку під час комендантської години у водія автівки вилучили кастет

Предмет з ознаками холодної зброї — таку знахідку луцькі патрульні виявили у 38-річного громадянина.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Нещодавно патрулюючи проспектом Відродження, під час комендантської години інспектори зупинили автомобіль марки Volkswagen Golf.В ході спілкування та перевірки документів 38-річний пасажир почав нервувати. Було прийнято рішення провести поверхневу перевірку, і не дарма. У нього патрульні виявили предмет, зовні схожий на кастет.Наразі відомо, що за цим фактом відомості внесені ЄРДР за ст. 263(Незаконне поводження зі зброєю) ККУ.