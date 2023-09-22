На Волині затримали дві п'яні водійки, які скоїли ДТП

На Волині затримали дві п'яні водійки, які скоїли ДТП
Цими вихідними на Волині сталося 14 ДТП, з них 3 - з потерпілими. А також патрульні оформили дві автопригоди з нетверезими водіями.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Патрульні отримали повідомлення про ДТП, яка сталася в селі Копачівка. 40-річнна водійка автомобіля Opel не вибрала безпечну швидкість руху та здійснила зіткнення із легковиком Daewoo Lanos.

Під час спілкування із винуватцем, патрульні виявили у неї ознаки алкогольного спʼяніння. Жінка пройшла огляд на місці, результат — 0, 83 проміле.

Під час патрулювання також зафіксували ДТП, яка сталася на вулиці Карпенка-Карого. З’ясувалося, що водійка не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на рекламний щит.
На Волині затримали дві п'яні водійки, які скоїли ДТП

В ході спілкування у жінки, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1, 95 проміле.
На Волині затримали дві п'яні водійки, які скоїли ДТП

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Теги: Волинь, патрульні, ДТП
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