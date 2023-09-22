На Волині затримали дві п'яні водійки, які скоїли ДТП

Цими вихідними на Волині сталося 14 ДТП, з них 3 - з потерпілими. А також патрульні оформили дві автопригоди з нетверезими водіями.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Патрульні отримали повідомлення про ДТП, яка сталася в селі Копачівка. 40-річнна водійка автомобіля Opel не вибрала безпечну швидкість руху та здійснила зіткнення із легковиком Daewoo Lanos.Під час спілкування із винуватцем, патрульні виявили у неї ознаки алкогольного спʼяніння. Жінка пройшла огляд на місці, результат — 0, 83 проміле.Під час патрулювання також зафіксували ДТП, яка сталася на вулиці Карпенка-Карого. З’ясувалося, що водійка не впоралася з керуванням та здійснила наїзд на рекламний щит.В ході спілкування у жінки, поліцейські помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Драгер показав 1, 95 проміле.