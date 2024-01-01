На Донеччині загинув 43-річний Герой з Волині Юрій Семенюк

На Донеччині загинув 43-річний Герой з Волині Юрій Семенюк
На війні загинув 43-річний ковельчанин Юрій Семенюк, солдат, розвідник-далекомірник мінометної батареї.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Його мобілізували цьогоріч у лютому. Свій останній бій Юрій Семенюк прийняв на Донеччині, неподалік села Калинівка. Захисника смертельно поранили під час ворожого мінометного обстрілу. Сталося це 27 липня.

Прощання з воїном відбудеться завтра, 30 липня.

• 10:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).

• ⁠11:00 – служба у храмі Воскресіння Словущого, що на вулиці Тараса Боровця, 5.

Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського цвинтаря.

"Висловлюю щирі співчуття Галині Олексіївні – мамі загиблого воїна, брату Ігорю, всім, хто знав і любив його", - зазначив Ігор Чайка.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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