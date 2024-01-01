На Донеччині загинув 43-річний Герой з Волині Юрій Семенюк
Сьогодні, 15:00
На війні загинув 43-річний ковельчанин Юрій Семенюк, солдат, розвідник-далекомірник мінометної батареї.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Його мобілізували цьогоріч у лютому. Свій останній бій Юрій Семенюк прийняв на Донеччині, неподалік села Калинівка. Захисника смертельно поранили під час ворожого мінометного обстрілу. Сталося це 27 липня.
Прощання з воїном відбудеться завтра, 30 липня.
• 10:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
• 11:00 – служба у храмі Воскресіння Словущого, що на вулиці Тараса Боровця, 5.
Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського цвинтаря.
"Висловлюю щирі співчуття Галині Олексіївні – мамі загиблого воїна, брату Ігорю, всім, хто знав і любив його", - зазначив Ігор Чайка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Його мобілізували цьогоріч у лютому. Свій останній бій Юрій Семенюк прийняв на Донеччині, неподалік села Калинівка. Захисника смертельно поранили під час ворожого мінометного обстрілу. Сталося це 27 липня.
Прощання з воїном відбудеться завтра, 30 липня.
• 10:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
• 11:00 – служба у храмі Воскресіння Словущого, що на вулиці Тараса Боровця, 5.
Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського цвинтаря.
"Висловлюю щирі співчуття Галині Олексіївні – мамі загиблого воїна, брату Ігорю, всім, хто знав і любив його", - зазначив Ігор Чайка.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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