Волинянин уник покарання за продаж чотирьох ввезених для ЗСУ автомобілів

Волинянин уник покарання за продаж чотирьох ввезених для ЗСУ автомобілів
Маневицький районний суд виніс вирок Василю Самофалу за продаж автомобілів, які він привозив з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги, а потім продавав. За скоєне чоловіку призначили 1,5 року умовного терміну.

Як ZAXID.NET стало відомо з вироку суду від 24 липня, Василь Самофал здійснював незаконний продаж автомобілів із грудня 2022 року по травень 2023 року. Згідно з матеріалами справи, обвинувачений привіз з-за кордону чотири транспортні засоби для благодійної організації «БФ «Довкілля Волині». Чоловік запевнив представників фонду, що безоплатно передасть автомобілі на потреби Збройних Сил України, але натомість розмістив оголошення про їх продаж на сайтах AUTO.RIA та OLX. Пізніше Василь Самофал знайшов покупців, яким і продав легковики на загальну суму 611 651 грн.

У суді чоловік свою вину визнав і розкаявся. Розповів, що купував транспортні засоби за кордоном, зокрема у Литві, за власні гроші, а після того, як ввозив на територію України – шукав військовослужбовців, яким і продавав їх. Зазначив, що всього отримав майже 22 тис. грн чистого прибутку.

Суддя Руслан Ониско визнав Василя Самофала винним за ч.3 ст.201-2 ККУ (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, вчинене в умовах воєнного стану) й призначив півтора року умовного строку. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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Теги: волинянин, ЗСУ, автомобілі, суд
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