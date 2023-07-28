Екскерівникам колонії повідомили про підозру у вбивстві українських полонених в Оленівці
Сьогодні, 19:06
СБУ повідомила про підозру ексочільникам «Оленівської колонії», які причетні до загибелі полонених українських захисників.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на двох воєнних злочинців рф, які причетні до масового вбивства українських військовополонених на тимчасово захопленій частині території Донеччини у липні 2022 року.
Мова йде про колаборанта Сергія Євсюкова – ексочільника так званої «Волноваської колонії днр» у селищі Оленівка та його колишнього першого заступника – колаборанта Дмитра Нейолова.
За даними слідства, обидва фігуранти перебували на «посадах», коли в ніч на 29 липня рашисти влаштували вибухи на території окупаційної тюрми.
Тоді унаслідок вогневого ураження загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, які перебували у застінках. При цьому 9 із них - через ненадання їм невідкладної медичної допомоги. Майже 150 – отримали поранення.
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Обидва фігуранти усвідомлювали про наслідки вибухів та кількість постраждалих, але умисно зволікали з евакуацією поранених до медустанов.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Євсюкову та Нейолову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
У листопаді 2022 року обох фігурантів окупанти «замінили на посадах». Наразі вони переховуються від правосуддя на тимчасово захопленій частині території Донеччини.
Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати зловмисників за вчинені злочини проти українських воїнів.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на двох воєнних злочинців рф, які причетні до масового вбивства українських військовополонених на тимчасово захопленій частині території Донеччини у липні 2022 року.
Мова йде про колаборанта Сергія Євсюкова – ексочільника так званої «Волноваської колонії днр» у селищі Оленівка та його колишнього першого заступника – колаборанта Дмитра Нейолова.
За даними слідства, обидва фігуранти перебували на «посадах», коли в ніч на 29 липня рашисти влаштували вибухи на території окупаційної тюрми.
Тоді унаслідок вогневого ураження загинули щонайменше 50 українських військовослужбовців, які перебували у застінках. При цьому 9 із них - через ненадання їм невідкладної медичної допомоги. Майже 150 – отримали поранення.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Я була в Оленівці під час вибуху і говорила з тими, хто вижив, – прикордонниця з Волині Аліна Паніна
Обидва фігуранти усвідомлювали про наслідки вибухів та кількість постраждалих, але умисно зволікали з евакуацією поранених до медустанов.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Євсюкову та Нейолову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 (жорстоке поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
У листопаді 2022 року обох фігурантів окупанти «замінили на посадах». Наразі вони переховуються від правосуддя на тимчасово захопленій частині території Донеччини.
Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати зловмисників за вчинені злочини проти українських воїнів.
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