Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 липня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 липня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.
Волинська область
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.
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