Навчальна платформа для медиків UNIVERSE: як Олена Василюк прагне навчати та створити ком'юніті медиків Волині





Навчальна платформа для медиків Universe, заснована Оленою Василюк є офіційним провайдером безперервного професійного розвитку у Волинській області для медичних працівників широкого профілю: від сімейних лікарів до лікарів-стоматологів.



Олена — лікар-радіолог з 12-річним практичним досвідом в медицині поставила перед собою мету створити організацію єдиного простору для всіх медиків регіону та запровадити тренд на безперервне навчання.



Медичні тренінги, конференції та майстер-класи для медиків, де кожен може здобути як базові, так і вузькопрофільні знання та навички для професійного зростання. А головне — навчальна платформа дає можливість учасникам після завершення курсу пройти тестування, отримати сертифікат та бали, необхідні для підвищення власної кваліфікації.





Universe впроваджує новий формат навчання й для студентів-медиків, які отримують не лише теоретичні знання, а й практичний досвід. Від топових фахівців, спеціальних пропозицій до можливості попрактикуватись навіть безпосередньо в операційних.







До слова, Universe спільно з центром підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку планує працювати у різних форматах, спрямованих на стимулювання активного навчання та розвиток медичної спільноти.



На базі центру, як платформи для проведення різноманітних заходів, й надалі будуть відбуватися лекції та майстер-класи з провідними експертами в галузі медицини, зустрічі та семінари для обміну досвідом між медичними фахівцями, можливості для нетворкінгу, сприяння створенню нових партнерських зв'язків та спільних проєктів серед медичних представників.





Крім медичних фахівців, Universe спрямовує свою увагу на навчання всіх зацікавлених у питаннях здоров'я. За словами Олени, потребують навчання не тільки лікарі, а й звичайні люди — інформації від лікарів.



Платформа UNIVERSE має одну з місій — це виховувати покоління людей, що дбають про здоров’я, навчати цьому тренду через спілкування із провідними спеціалістами в галузі медицини. Спікерами на подіях є лікарі, стоматологи, психологи, які діляться досвідом, знаннями та рекомендаціями щодо підтримки ментального та фізичного здоров’я.



«Ми завжди відкриті до пропозицій, і готові запрошувати саме тих фахівців, яких хоче бачити наша аудиторія», — зазначає Олена.



Офлайн та онлайн заходи про жіноче здоров'я, біоритми, сексуальну освіту для батьків та ментальне здоров'я в контексті особливої методики нейрографіки — мають соціальне спрямування, доступні і зрозумілі для широкої аудиторії.



Засновниця Universe Олена Василюк організувала дві масштабні події — перший Волинський стоматологічний форум за участю провідних стоматологів та Волинську парадонтологічну конференцію, яка об'єднала понад 100 медиків з області та усієї України.



За рік роботи навчальної платформи вдалося реалізувати 23 події, запросити 30 спікерів та об'єднати за навчанням 400 медиків, інтернів та студентів.



«Створювати власний бренд, не менш важливо, ніж створювати класний продукт. Моїм продуктом є освітня послуга, а моїм брендом — «Universe», — підкреслює засновниця платформи.



«На сьогодні є усвідомлене прийняття того, що втілився та існує проєкт моєї мрії, мого життя», — зазначає Олена.



Universe не лише змінює ландшафт медичної освіти у Волинській області, а й створює спільноту, що прагне постійного самовдосконалення та інновацій. За підтримки таких ініціатив, медична спільнота Волині стає більш впевненою та підготовленою до викликів сьогодення.



Universe — це не лише освітня платформа, але й справжня медична спільнота, що об'єднує, навчає та надихає на нові досягнення у галузі охорони здоров'я.



До речі, нещодавно Олена Василюк розповіла про свій шлях від ідеї «проєкту від медиків до медиків» до створення навчально-інформаційної платформи «Universe» у центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку, зібравши активних представників медичного середовища.





Авторка: Ріта Смаглюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку у колаборації з навчальною платформою для медиків Universe прагне створити ком'юніті з медичних фахівців, молодого покоління медиків та розвинути тренд на безперервне навчання.Навчальна платформа для медиків Universe, заснованає офіційним провайдером безперервного професійного розвитку у Волинській області для медичних працівників широкого профілю: від сімейних лікарів до лікарів-стоматологів.Олена — лікар-радіолог з 12-річним практичним досвідом в медицині поставила перед собою мету створити організацію єдиного простору для всіх медиків регіону та запровадити тренд на безперервне навчання.Медичні тренінги, конференції та майстер-класи для медиків, де кожен може здобути як базові, так і вузькопрофільні знання та навички для професійного зростання. А головне — навчальна платформа дає можливість учасникам після завершення курсу пройти тестування, отримати сертифікат та бали, необхідні для підвищення власної кваліфікації.Universe впроваджує новий формат навчання й для студентів-медиків, які отримують не лише теоретичні знання, а й практичний досвід. Від топових фахівців, спеціальних пропозицій до можливості попрактикуватись навіть безпосередньо в операційних.До слова, Universe спільно з центром підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку планує працювати у різних форматах, спрямованих на стимулювання активного навчання та розвиток медичної спільноти.На базі центру, як платформи для проведення різноманітних заходів, й надалі будуть відбуватися лекції та майстер-класи з провідними експертами в галузі медицини, зустрічі та семінари для обміну досвідом між медичними фахівцями, можливості для нетворкінгу, сприяння створенню нових партнерських зв'язків та спільних проєктів серед медичних представників.Крім медичних фахівців, Universe спрямовує свою увагу на навчання всіх зацікавлених у питаннях здоров'я. За словами Олени, потребують навчання не тільки лікарі, а й звичайні люди — інформації від лікарів.Платформа UNIVERSE має одну з місій — це виховувати покоління людей, що дбають про здоров’я, навчати цьому тренду через спілкування із провідними спеціалістами в галузі медицини. Спікерами на подіях є лікарі, стоматологи, психологи, які діляться досвідом, знаннями та рекомендаціями щодо підтримки ментального та фізичного здоров’я.«Ми завжди відкриті до пропозицій, і готові запрошувати саме тих фахівців, яких хоче бачити наша аудиторія», — зазначає Олена.Офлайн та онлайн заходи про жіноче здоров'я, біоритми, сексуальну освіту для батьків та ментальне здоров'я в контексті особливої методики нейрографіки — мають соціальне спрямування, доступні і зрозумілі для широкої аудиторії.Засновниця Universe Олена Василюк організувала дві масштабні події — перший Волинський стоматологічний форум за участю провідних стоматологів та Волинську парадонтологічну конференцію, яка об'єднала понад 100 медиків з області та усієї України.За рік роботи навчальної платформи вдалося реалізувати 23 події, запросити 30 спікерів та об'єднати за навчанням 400 медиків, інтернів та студентів.«Створювати власний бренд, не менш важливо, ніж створювати класний продукт. Моїм продуктом є освітня послуга, а моїм брендом — «Universe», — підкреслює засновниця платформи.«На сьогодні є усвідомлене прийняття того, що втілився та існує проєкт моєї мрії, мого життя», — зазначає Олена.Universe не лише змінює ландшафт медичної освіти у Волинській області, а й створює спільноту, що прагне постійного самовдосконалення та інновацій. За підтримки таких ініціатив, медична спільнота Волині стає більш впевненою та підготовленою до викликів сьогодення.Universe — це не лише освітня платформа, але й справжня медична спільнота, що об'єднує, навчає та надихає на нові досягнення у галузі охорони здоров'я.До речі, нещодавно Олена Василюк розповіла про свій шлях від ідеї «проєкту від медиків до медиків» до створення навчально-інформаційної платформи «Universe» у центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес у Луцьку, зібравши активних представників медичного середовища.Авторка: Ріта Смаглюк.

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