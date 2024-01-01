Як відключатимуть світло на Волині 30 липня

Як відключатимуть світло на Волині 30 липня
У вівторок, 30 липня, в Україні не планують вимикати світло. Гарними прогнозами поділилися в Укренерго. Там пояснюють, що причина, через яку світло не вимикатимуть протягом усієї доби, - зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.

Як повідомляє Укренерго в Телеграм-каналі, 30 липня відключення не прогнозуються на території всієї України. А якщо ситуація зміниться - про це повідомлятимуть додатково.

Окрім цього, Укренерго повідомляє, що у понеділок, 29 липня, світло вимикатимуть усього протягом двох годин. Так, прогнозується, що з 20.00 до 22.00 електрики не буде в однієї черги споживачів.


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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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