Як відключатимуть світло на Волині 30 липня

У вівторок, 30 липня, в Україні не планують вимикати світло. Гарними прогнозами поділилися в Укренерго. Там пояснюють, що причина, через яку світло не вимикатимуть протягом усієї доби, - зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.Як повідомляє Укренерго в Телеграм-каналі, 30 липня відключення не прогнозуються на території всієї України. А якщо ситуація зміниться - про це повідомлятимуть додатково.Окрім цього, Укренерго повідомляє, що у понеділок, 29 липня, світло вимикатимуть усього протягом двох годин. Так, прогнозується, що з 20.00 до 22.00 електрики не буде в однієї черги споживачів.