Ще 73 жителів Донеччини евакуювали у Волинську область

Ще 73 жителів Донеччини евакуювали у Волинську область
Евакуаційним поїздом до Волині вивезли ще 73 людини з Донецької області, серед них — 21 дитина та семеро людей, які мають інвалідність. Такий поїзд здійснює рейси один раз на вісім днів.

Про це у Telegram повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"В евакуаційних потягах дозволено перевозити тварин, тому родини забрали з собою собак, котів і навіть морську свинку. Рішення виїхати до більш безпечного регіону цього разу прийняли жителі Гродівської, Добропільської, Дружківської, Костянтинівської, Краматорської, Мар'їнської, Мирноградської, Новогродівської, Покровської, Селидівської, Сіверської та Торецької громад", — йдеться у повідомленні Філашкіна.

Як розповів начальник ОВА, Для сімей з дітьми, евакуйованих примусово, оформили разову грошову допомогу у розмірі 10800 грн на кожного члена родини.

Вадим Філашкін уточнив, що у серпні поточного року евакуація буде до Рівненської області.

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Теги: ВПО, Волинь
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