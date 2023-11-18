Ще 73 жителів Донеччини евакуювали у Волинську область

Евакуаційним поїздом до Волині вивезли ще 73 людини з Донецької області, серед них — 21 дитина та семеро людей, які мають інвалідність. Такий поїзд здійснює рейси один раз на вісім днів.Про це у Telegram повідомив начальник Донецької ОВА"В евакуаційних потягах дозволено перевозити тварин, тому родини забрали з собою собак, котів і навіть морську свинку. Рішення виїхати до більш безпечного регіону цього разу прийняли жителі Гродівської, Добропільської, Дружківської, Костянтинівської, Краматорської, Мар'їнської, Мирноградської, Новогродівської, Покровської, Селидівської, Сіверської та Торецької громад", — йдеться у повідомленні Філашкіна.Як розповів начальник ОВА, Для сімей з дітьми, евакуйованих примусово, оформили разову грошову допомогу у розмірі 10800 грн на кожного члена родини.Вадим Філашкін уточнив, що у серпні поточного року евакуація буде до Рівненської області.