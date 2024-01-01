Чи буде вода в оселях лучан у випадку блекаутів
Сьогодні, 21:44
З початку травня цього року в Україну повернулись масові відключення електроенергії в регіонах, спричинені масштабними пошкодженнями обʼєктів критичної інфраструктури. Сотні тисяч споживачів залишилися без світла, а з ним в окремих населених пунктах зникала і вода. У Луцьку таких проблем не було, та мешканці міста переживають, що взимку під час тривалих відключень світла і у них можуть бути певні ньюанси із водопостачанням.
Журналісти ВСН поцікавилися у директора «Луцькводоканалу» Віктора Гуменюка, чи є загроза відключення води в обласному центрі Волині у разі тривалої відсутності електроенергії.
За його словами, Луцьк навіть у випадку блекаутів не залишиться без води.
«Навіть у випадку блекаутів вода в оселях лучан буде. Крім того блекаути – це дуже песимістичний прогноз, потрібно вірити у наші Збройні сили України», - сказав Віктор Гуменюк.
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Журналісти ВСН поцікавилися у директора «Луцькводоканалу» Віктора Гуменюка, чи є загроза відключення води в обласному центрі Волині у разі тривалої відсутності електроенергії.
За його словами, Луцьк навіть у випадку блекаутів не залишиться без води.
«Навіть у випадку блекаутів вода в оселях лучан буде. Крім того блекаути – це дуже песимістичний прогноз, потрібно вірити у наші Збройні сили України», - сказав Віктор Гуменюк.
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