Чи буде вода в оселях лучан у випадку блекаутів





Журналісти Віктора Гуменюка, чи є загроза відключення води в обласному центрі Волині у разі тривалої відсутності електроенергії.



За його словами, Луцьк навіть у випадку блекаутів не залишиться без води.



«Навіть у випадку блекаутів вода в оселях лучан буде. Крім того блекаути – це дуже песимістичний прогноз, потрібно вірити у наші Збройні сили України», - сказав Віктор Гуменюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку травня цього року в Україну повернулись масові відключення електроенергії в регіонах, спричинені масштабними пошкодженнями обʼєктів критичної інфраструктури. Сотні тисяч споживачів залишилися без світла, а з ним в окремих населених пунктах зникала і вода. У Луцьку таких проблем не було, та мешканці міста переживають, що взимку під час тривалих відключень світла і у них можуть бути певні ньюанси із водопостачанням.Журналісти ВСН поцікавилися у директора «Луцькводоканалу», чи є загроза відключення води в обласному центрі Волині у разі тривалої відсутності електроенергії.За його словами, Луцьк навіть у випадку блекаутів не залишиться без води.«Навіть у випадку блекаутів вода в оселях лучан буде. Крім того блекаути – це дуже песимістичний прогноз, потрібно вірити у наші Збройні сили України», - сказав Віктор Гуменюк.

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