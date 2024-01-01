Від отриманого поранення помер Герой з Волині Василь Кузьмич

Від отриманого поранення помер Герой з Волині Василь Кузьмич
Від отриманого поранення на війні з окупантами помер Герой з Волині Василь Кузьмич. Йому було всього 34 роки.

Про це повідомляє Колківська громада.

Захисник отримав поранення 18 липня 2024 року на Донеччині в районі населеного пункту Побєда під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом нашої Батьківщини.
Від отриманого поранення помер Герой з Волині Василь Кузьмич


25 липня 2024 року Герой помер в КПН «Запорізька клінічна лікарня» Запорізької області.

Про прибуття траурного кортежу із тілом Героя повідомимо додатково.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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