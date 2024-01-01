Від отриманого поранення помер Герой з Волині Василь Кузьмич

Василь Кузьмич. Йому було всього 34 роки.



Про це повідомляє Колківська громада.



Захисник отримав поранення 18 липня 2024 року на Донеччині в районі населеного пункту Побєда під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом нашої Батьківщини.





25 липня 2024 року Герой помер в КПН «Запорізька клінічна лікарня» Запорізької області.



Про прибуття траурного кортежу із тілом Героя повідомимо додатково.

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