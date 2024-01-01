Від отриманого поранення помер Герой з Волині Василь Кузьмич
Сьогодні, 20:45
Від отриманого поранення на війні з окупантами помер Герой з Волині Василь Кузьмич. Йому було всього 34 роки.
Про це повідомляє Колківська громада.
Захисник отримав поранення 18 липня 2024 року на Донеччині в районі населеного пункту Побєда під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом нашої Батьківщини.
25 липня 2024 року Герой помер в КПН «Запорізька клінічна лікарня» Запорізької області.
Про прибуття траурного кортежу із тілом Героя повідомимо додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Колківська громада.
Захисник отримав поранення 18 липня 2024 року на Донеччині в районі населеного пункту Побєда під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом нашої Батьківщини.
25 липня 2024 року Герой помер в КПН «Запорізька клінічна лікарня» Запорізької області.
Про прибуття траурного кортежу із тілом Героя повідомимо додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Від отриманого поранення помер Герой з Волині Василь Кузьмич
Сьогодні, 20:45
Навчальна платформа для медиків UNIVERSE: як Олена Василюк прагне навчати та створити ком'юніті медиків Волині
Сьогодні, 20:07
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 липня
Сьогодні, 20:00
Екскерівникам колонії повідомили про підозру у вбивстві українських полонених в Оленівці
Сьогодні, 19:06
Цінує кожного бійця: воїни 80 бригади вимагають залишити їхнього командира, якого хочуть звільнити
Сьогодні, 18:47