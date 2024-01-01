На війні з окупантами загинув Герой з Волині Петро Корука

На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Петро КорукаВоїн поліг на Харківщині. Йому було лише 32-роки.Про це інформує Боратинська громада.Воїн загинув 27 липня 2024 року. Житель села Городище, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, отримав поранення несумісні з життям під час мінометного обстрілу противника біля населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області.Про день та час прибуття скорботного кортежу із тілом Героя повідомимо згодом.