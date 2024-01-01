На війні з окупантами загинув Герой з Волині Петро Корука
29 липень, 22:43
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Петро Корука
Воїн поліг на Харківщині. Йому було лише 32-роки.
Про це інформує Боратинська громада.
Воїн загинув 27 липня 2024 року. Житель села Городище, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, отримав поранення несумісні з життям під час мінометного обстрілу противника біля населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області.
Про день та час прибуття скорботного кортежу із тілом Героя повідомимо згодом.
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Воїн поліг на Харківщині. Йому було лише 32-роки.
Про це інформує Боратинська громада.
Воїн загинув 27 липня 2024 року. Житель села Городище, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, отримав поранення несумісні з життям під час мінометного обстрілу противника біля населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області.
Про день та час прибуття скорботного кортежу із тілом Героя повідомимо згодом.
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