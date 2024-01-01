На війні з окупантами загинув Герой з Волині Петро Корука

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Петро Корука
На війні з російськими окупантами загинув Герой з Волині Петро Корука
Воїн поліг на Харківщині. Йому було лише 32-роки.

Про це інформує Боратинська громада.

Воїн загинув 27 липня 2024 року. Житель села Городище, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, отримав поранення несумісні з життям під час мінометного обстрілу противника біля населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області.

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Петро Корука

Про день та час прибуття скорботного кортежу із тілом Героя повідомимо згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
30 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
США виділяють Україні новий пакет допомоги на $200 млн: що до нього увійшло
29 липень, 23:18
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Петро Корука
29 липень, 22:43
Ще 73 жителів Донеччини евакуювали у Волинську область
29 липень, 22:12
Чи буде вода в оселях лучан у випадку блекаутів
29 липень, 21:44
Схожі новини
Від отриманого поранення помер Герой з Волині Василь Кузьмич Від отриманого поранення помер Герой з Волині Василь Кузьмич
29 липень, 20:45
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Ковч На війні з окупантами загинув Герой з Волині Олександр Ковч
27 липень, 16:20
На Харківщині помер Герой з Волині Роман Гетьман На Харківщині помер Герой з Волині Роман Гетьман
27 липень, 12:05
На війні загинув Герой з Волині Микола Федончук На війні загинув Герой з Волині Микола Федончук
23 липень, 22:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
30 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
США виділяють Україні новий пакет допомоги на $200 млн: що до нього увійшло
29 липень, 23:18
 0
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Петро Корука
29 липень, 22:43
 0
Ще 73 жителів Донеччини евакуювали у Волинську область
29 липень, 22:12
 0
Чи буде вода в оселях лучан у випадку блекаутів
29 липень, 21:44
 0
Медіа
відео
1/8