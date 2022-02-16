Харлан завоювала для України першу медаль Олімпійських ігор-2024

Харлан завоювала для України першу медаль Олімпійських ігор-2024
Українська шаблістка Ольга Харлан здобула бронзову медаль в особистій першості на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У поєдинку за "бронзу" 33-річна українка перемогла південнокореянку Чой Себін з рахунком 15:14, передає ТСН.

Під час "бронзового матчу" Харлан програла перший період з рахунком 3:8, а в другому поступалася 5:11, але проявила характер і переламала перебіг сутички, вирвавши перемогу.

Це перша медаль України на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Харлан стартувала на Іграх у Парижі з 1/16 фіналу, здобувши перемогу над японкою Сіхомі Фукушімою (15:9). В 1/8 фіналу українка розгромила представницю Азербайджану Анну Башту, яка до 2019 року виступала під російським прапором. У чвертьфіналі Ольга розбила Анну Мартон з Угорщини (15:7), а в півфіналі поступилася француженці Сарі Бальцер (7:15).

Олімпіада в Парижі є п'ятою в кар'єрі Харлан. На попередніх Олімпійських іграх вона виграла чотири медалі. Ольга стала олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою ОІ-2016 в командному турнірі, а також завоювала бронзові нагороди в особистій першості на Олімпіадах 2012 та 2016 років.

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Теги: Олімпіада, Харлан, медаль
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