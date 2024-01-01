Скільки коштують горох та овес нового врожаю на Волині: огляд цін





Горох та овес зазвичай дозрівають на початку липня. Фермери ретельно стежать за станом рослин, щоб вчасно провести збір урожаю і забезпечити його високу якість. Збір гороху проводиться механічним способом або вручну, залежно від масштабів господарства. Овес також збирають за допомогою комбайнів, що дозволяє зберегти зерно в оптимальному стані.



Журналісти



Вартість овесу нового врожаю – близько – 5000 – 6900 грн . Ціни можуть змінюватися в залежності від регіону.



Горох та овес – це не лише смачні продукти, але й багаті на корисні речовини, які необхідні для підтримки здоров'я.



Горох:



Високий вміст білка: Горох містить значну кількість рослинного білка, що робить його відмінним вибором для вегетаріанців та веганів.



Вітаміни та мінерали: В горосі багато вітамінів групи В, а також заліза, магнію та калію, що сприяє зміцненню імунної системи та покращенню загального стану здоров'я.

Харчові волокна: Горох багатий на харчові волокна, які допомагають нормалізувати травлення та підтримувати здоров'я кишківника.



Овес:



Джерело енергії: Овес містить складні вуглеводи, які забезпечують тривалий відчуття ситості та підтримують енергію протягом дня.

Антиоксиданти: Вівсянка багата на антиоксиданти, які допомагають захистити організм від вільних радикалів і знижують ризик хронічних захворювань.



Поліпшення серцево-судинної системи: Регулярне вживання вівсянки сприяє зниженню рівня холестерину в крові, що позитивно впливає на стан серцево-судинної системи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Липень є одним із найбільш активних місяців для сільськогосподарських робіт, оскільки саме в цей час збирається урожай багатьох культур, зокрема гороху та овесу. Ці культури мають важливе значення для раціону людини, а також широко використовуються у різних галузях промисловості.Горох та овес зазвичай дозрівають на початку липня. Фермери ретельно стежать за станом рослин, щоб вчасно провести збір урожаю і забезпечити його високу якість. Збір гороху проводиться механічним способом або вручну, залежно від масштабів господарства. Овес також збирають за допомогою комбайнів, що дозволяє зберегти зерно в оптимальному стані.Журналісти ВСН проаналізували ціни на ці культури у Волинській області на популярному маркетплейсі. Отож ціни на горох та овес нового врожаю можуть коливатися в залежності від ряду факторів, таких як погодні умови, обсяги врожаю та попит на продукцію. Станом на липень 2024 року, середня ціна за тонну гороху нового врожаю становить близько 11000-15000 грн.Вартість овесу нового врожаю – близько – 5000 – 6900 грн . Ціни можуть змінюватися в залежності від регіону.Горох та овес – це не лише смачні продукти, але й багаті на корисні речовини, які необхідні для підтримки здоров'я.Горох:Високий вміст білка: Горох містить значну кількість рослинного білка, що робить його відмінним вибором для вегетаріанців та веганів.Вітаміни та мінерали: В горосі багато вітамінів групи В, а також заліза, магнію та калію, що сприяє зміцненню імунної системи та покращенню загального стану здоров'я.Харчові волокна: Горох багатий на харчові волокна, які допомагають нормалізувати травлення та підтримувати здоров'я кишківника.Овес:Джерело енергії: Овес містить складні вуглеводи, які забезпечують тривалий відчуття ситості та підтримують енергію протягом дня.Антиоксиданти: Вівсянка багата на антиоксиданти, які допомагають захистити організм від вільних радикалів і знижують ризик хронічних захворювань.Поліпшення серцево-судинної системи: Регулярне вживання вівсянки сприяє зниженню рівня холестерину в крові, що позитивно впливає на стан серцево-судинної системи.

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