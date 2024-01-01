Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 30-31 липня

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 30-31 липня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 30-31 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У понеділок, 29 липня, сонячна активність була з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильній магнітній бурі, потужність якої у вівторок, 30 липня, збільшиться до К-індексу-6 (червоний рівень) – потужної бурі, здатної впливати на самопочуття метеозалежних людей. У середу, 31 липня, буря трохи вщухне, але все одно залишатиметься досить відчутною.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

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Теги: магнітні бурі, Україна
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