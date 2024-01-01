У музей на Волині передали кишеньковий календар 1942 року

У музей на Волині передали кишеньковий календар 1942 року
Житель Ковеля передав у фонд місцевого історичного музею кишеньковий календар 1942 року, в якому міститься реклама закладів громадського харчування, які працювали тоді на Волині.
Як повідомили на сторінці музею, невеличкий календар має м'яку обгортку і складається із 28 сторінок.

У 1942 році такий кишеньковий календар коштував 15 пфенінгів. Його було надруковано у міській друкарні. Окрім щомісячного річного календаря і місця для приміток, у книжечці є сторінка із переліком католицьких свят на 1942 рік.

Також на сторінках календаря музейники знайшли рекламу Центрального ресторану Луцька, їдальні Йосипа Стахурко, овочевого магазину та української книгарні.

Як зазначили у музеї, такі календарі у воєнні та повоєнні роки носили у кишенях, гаманцях або жіночих сумочках. Розмір книжечки, яку приніс ковельчанин — 7,6 на 10,6 сантиметра.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: календар, музей
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?* Реклама
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У музей на Волині передали кишеньковий календар 1942 року
Сьогодні, 05:10
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 30-31 липня
Сьогодні, 03:11
Скільки коштують горох та овес нового врожаю на Волині: огляд цін
Сьогодні, 01:30
30 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Харлан завоювала для України першу медаль Олімпійських ігор-2024
29 липень, 23:58
Схожі новини
У музеї Лесі Українки на Волині презентували оновлену експозицію реставрованих будинків. ВІДЕО У музеї Лесі Українки на Волині презентували оновлену експозицію реставрованих будинків. ВІДЕО
13 липень, 07:32
На Волині презентували лімітовану серію марок, присвячених 175 річниці з Дня народження Олени Пчілки На Волині презентували лімітовану серію марок, присвячених 175 річниці з Дня народження Олени Пчілки
12 липень, 17:40
До історичного музею на Волині передали 40 нових артефактів, серед яких сокира періоду неоліту До історичного музею на Волині передали 40 нових артефактів, серед яких сокира періоду неоліту
12 липень, 03:15
Лучанка передала в Музей волинської ікони три образи ХІХ – ХХ століття Лучанка передала в Музей волинської ікони три образи ХІХ – ХХ століття
05 липень, 22:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У музей на Волині передали кишеньковий календар 1942 року
Сьогодні, 05:10
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 30-31 липня
Сьогодні, 03:11
 0
Скільки коштують горох та овес нового врожаю на Волині: огляд цін
Сьогодні, 01:30
 0
30 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Харлан завоювала для України першу медаль Олімпійських ігор-2024
29 липень, 23:58
 0
Медіа
відео
1/8