У музей на Волині передали кишеньковий календар 1942 року
Сьогодні, 05:10
Житель Ковеля передав у фонд місцевого історичного музею кишеньковий календар 1942 року, в якому міститься реклама закладів громадського харчування, які працювали тоді на Волині.
Як повідомили на сторінці музею, невеличкий календар має м'яку обгортку і складається із 28 сторінок.
У 1942 році такий кишеньковий календар коштував 15 пфенінгів. Його було надруковано у міській друкарні. Окрім щомісячного річного календаря і місця для приміток, у книжечці є сторінка із переліком католицьких свят на 1942 рік.
Також на сторінках календаря музейники знайшли рекламу Центрального ресторану Луцька, їдальні Йосипа Стахурко, овочевого магазину та української книгарні.
Як зазначили у музеї, такі календарі у воєнні та повоєнні роки носили у кишенях, гаманцях або жіночих сумочках. Розмір книжечки, яку приніс ковельчанин — 7,6 на 10,6 сантиметра.
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Як повідомили на сторінці музею, невеличкий календар має м'яку обгортку і складається із 28 сторінок.
У 1942 році такий кишеньковий календар коштував 15 пфенінгів. Його було надруковано у міській друкарні. Окрім щомісячного річного календаря і місця для приміток, у книжечці є сторінка із переліком католицьких свят на 1942 рік.
Також на сторінках календаря музейники знайшли рекламу Центрального ресторану Луцька, їдальні Йосипа Стахурко, овочевого магазину та української книгарні.
Як зазначили у музеї, такі календарі у воєнні та повоєнні роки носили у кишенях, гаманцях або жіночих сумочках. Розмір книжечки, яку приніс ковельчанин — 7,6 на 10,6 сантиметра.
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