Пішла на співпрацю з окупаційною владою: у Луцьку заочно судили працівницю пошти на Луганщині





Жінку визнали винною та призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 3 роки, сказано у вироку Луцького міськрайонного суду, передає



Слідство у цій справі розпочалося в червні 2022 року. Як встановив суд, уродженка села Новорозсош на Луганщині, яка має громадянство України, до початку повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну працювала на посаді начальниці відділення "Бондарівка" Луганської дирекції АТ "Укрпошта".



З 24 лютого 2022-го й донині територія села Бондарівка на Луганщині тимчасово окупована армією Росії, через що українські державні органи та установи припинили свою роботу.



У створеному відділенні поштового зв'язку "Бондарівка" так званої Луганської народної республіки добровільного погодилась стати керівницею пошти та виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, не бажаючи втрачати роботу й дохід.



До матеріалів справи суд долучив показання двох свідків. Один з них, рідний дядько обвинуваченої, розповів: після окупації села жінка пішла на співпрацю із окупаційною владою. З його слів, на сайті так званої ЛНР бачив відео, де вона висловлювала антиукраїнські відгуки та підтримувала незаконну владу.



Також дядько обвинуваченої зазначив: спілкувався із мамою обвинуваченої, яка розповіла, що будь-якого примусу до її доньки до щодо заняття посади при окупаційній владі не було і донька чекала "руського міра", маючи проросійські погляди.



Суд вважає, що своїми діями працівниця пошти підтримала незаконні органи влади на окупованій території України.



Ще один свідок, працівник Харківської дирекції "Укрпошти", розповів, що до війни неодноразово спілкувався з жінкою по роботі, й під час господарської діяльності виявив певні негаразди, а саме в частині фінансової діяльності.



У червні 2022-го чоловік зателефонував до керівниці відділення через месенджер "Телеграм", поцікавившись, чи вдалося їй виїхати на підконтрольну територію. Підсудна відповіла, що виїжджати не планує та вже працює начальником поштового зв'язку так званої ЛНР.



Суд відправив жительку Луганщини за ґрати на три роки з позбавленням права обіймати матеріально-відповідальні посади на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності строком на 10 років із конфіскацією всього її майна.



Строк відбування покарання рахуватимуть із моменту його фактичного затримання.



Довідково: Розгляд справи відбувся за процедурою "in absentia", тобто за відсутності обвинуваченої.

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