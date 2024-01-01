Реабілітація цивільних та військових: скільки фахівців працюють на Волині





Про це під час засідання Регіонального Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух, передає



З його слів, реабілітаційну допомогу на Волині надають:



19 лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини;

2 лікарі з лікувальної фізкультури;

65 фізичних терапевтів;

36 ерготерапевтів;

54 асистенти фізичного терапевта;

27 асистентів ерготерапевта;

34 клінічних психологи;

14 психологів.



У медзакладах області розгорнуто 408 реабілітаційних ліжок для надання реабілітаційної допомоги, у тому числі 328 – для надання допомоги військовослужбовцям. Юрій Легкодух зазначив, що від початку 2024 року стаціонарну реабілітаційну допомогу отримали 4004 людини, з них — 1329 військовослужбовців.



Під час засідання говорили про необхідність розбудови в області ефективної системи реабілітації. Відтак у кластерних та надкластерних медзакладах зараз створюються "палати героя", призначені для довгострокового перебування поранених захисників у апалічному стані.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Реабілітаційну допомогу цивільним та військовим на Волині надають у 27 закладах охорони здоров'я. Загалом працюють понад 250 фахівці різного спрямування.Про це під час засідання Регіонального Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад повідомив начальник обласного управління охорони здоров', передає Суспільне З його слів, реабілітаційну допомогу на Волині надають:19 лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини;2 лікарі з лікувальної фізкультури;65 фізичних терапевтів;36 ерготерапевтів;54 асистенти фізичного терапевта;27 асистентів ерготерапевта;34 клінічних психологи;14 психологів.У медзакладах області розгорнуто 408 реабілітаційних ліжок для надання реабілітаційної допомоги, у тому числі 328 – для надання допомоги військовослужбовцям. Юрій Легкодух зазначив, що від початку 2024 року стаціонарну реабілітаційну допомогу отримали 4004 людини, з них — 1329 військовослужбовців.Під час засідання говорили про необхідність розбудови в області ефективної системи реабілітації. Відтак у кластерних та надкластерних медзакладах зараз створюються "палати героя", призначені для довгострокового перебування поранених захисників у апалічному стані.

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