Реабілітація цивільних та військових: скільки фахівців працюють на Волині
Сьогодні, 07:05
Реабілітаційну допомогу цивільним та військовим на Волині надають у 27 закладах охорони здоров'я. Загалом працюють понад 250 фахівці різного спрямування.
Про це під час засідання Регіонального Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух, передає Суспільне.
З його слів, реабілітаційну допомогу на Волині надають:
19 лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини;
2 лікарі з лікувальної фізкультури;
65 фізичних терапевтів;
36 ерготерапевтів;
54 асистенти фізичного терапевта;
27 асистентів ерготерапевта;
34 клінічних психологи;
14 психологів.
У медзакладах області розгорнуто 408 реабілітаційних ліжок для надання реабілітаційної допомоги, у тому числі 328 – для надання допомоги військовослужбовцям. Юрій Легкодух зазначив, що від початку 2024 року стаціонарну реабілітаційну допомогу отримали 4004 людини, з них — 1329 військовослужбовців.
Під час засідання говорили про необхідність розбудови в області ефективної системи реабілітації. Відтак у кластерних та надкластерних медзакладах зараз створюються "палати героя", призначені для довгострокового перебування поранених захисників у апалічному стані.
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Про це під час засідання Регіонального Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух, передає Суспільне.
З його слів, реабілітаційну допомогу на Волині надають:
19 лікарів з фізичної та реабілітаційної медицини;
2 лікарі з лікувальної фізкультури;
65 фізичних терапевтів;
36 ерготерапевтів;
54 асистенти фізичного терапевта;
27 асистентів ерготерапевта;
34 клінічних психологи;
14 психологів.
У медзакладах області розгорнуто 408 реабілітаційних ліжок для надання реабілітаційної допомоги, у тому числі 328 – для надання допомоги військовослужбовцям. Юрій Легкодух зазначив, що від початку 2024 року стаціонарну реабілітаційну допомогу отримали 4004 людини, з них — 1329 військовослужбовців.
Під час засідання говорили про необхідність розбудови в області ефективної системи реабілітації. Відтак у кластерних та надкластерних медзакладах зараз створюються "палати героя", призначені для довгострокового перебування поранених захисників у апалічному стані.
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