Цінує кожного бійця: воїни 80 бригади вимагають залишити їхнього командира, якого хочуть звільнити

Еміля Ішкулова, якого начебто хочуть звільнити як «неугодного».



Про це йдеться у відео, яке поширилося в мережі та низці ЗМІ. Зокрема його опублікував народний депутат Олексій Гончаренко, пише



На кадрах командири батальйонів та дивізіонів бригади називають Ішкулова «професійним військовим», «який пройшов всі командирські ланки» і для якого життя його підлеглих «на першому місці».



За словами військових, командири, які мають авторитет і досвід, «неугодні» для керівництва ЗСУ, «адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів».



У бригаді вимагають залишити на посаді командира Ішкулова під керівництвом якого й надалі висловили готовність виконувати бойові завдання та «звільняти українську землю від російської нечисті».



«Це командир, який детально планує всі операції. Адже для нього на першому місці — життя кожного з нас. Це професійний військовий, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни», — йдеться у заяві.



"Ми направили запит до 80 ОДШБр з проханням прокоментувати цю заяву бійців. Утім там поки від коментарів утримуються, зазначивши, що триває перевірка", - зазначають у виданні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військові 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади звернулися до президента, головнокомандувача ЗСУ та командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ з проханням залишити свого командира, якого начебто хочуть звільнити як «неугодного».Про це йдеться у відео, яке поширилося в мережі та низці ЗМІ. Зокрема його опублікував народний депутат, пише Громадське На кадрах командири батальйонів та дивізіонів бригади називають Ішкулова «професійним військовим», «який пройшов всі командирські ланки» і для якого життя його підлеглих «на першому місці».За словами військових, командири, які мають авторитет і досвід, «неугодні» для керівництва ЗСУ, «адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів».У бригаді вимагають залишити на посаді командира Ішкулова під керівництвом якого й надалі висловили готовність виконувати бойові завдання та «звільняти українську землю від російської нечисті».«Це командир, який детально планує всі операції. Адже для нього на першому місці — життя кожного з нас. Це професійний військовий, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни», — йдеться у заяві."Ми направили запит до 80 ОДШБр з проханням прокоментувати цю заяву бійців. Утім там поки від коментарів утримуються, зазначивши, що триває перевірка", - зазначають у виданні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію