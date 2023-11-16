Цінує кожного бійця: воїни 80 бригади вимагають залишити їхнього командира, якого хочуть звільнити

Цінує кожного бійця: воїни 80 бригади вимагають залишити їхнього командира, якого хочуть звільнити
Військові 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади звернулися до президента, головнокомандувача ЗСУ та командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ з проханням залишити свого командира Еміля Ішкулова, якого начебто хочуть звільнити як «неугодного».

Про це йдеться у відео, яке поширилося в мережі та низці ЗМІ. Зокрема його опублікував народний депутат Олексій Гончаренко, пише Громадське.

На кадрах командири батальйонів та дивізіонів бригади називають Ішкулова «професійним військовим», «який пройшов всі командирські ланки» і для якого життя його підлеглих «на першому місці».

За словами військових, командири, які мають авторитет і досвід, «неугодні» для керівництва ЗСУ, «адже не бояться озвучувати проблемні питання та доповідати реальний стан справ, не займаються замилюванням очей та не кладуть бездумно людей на шляху до чергових погонів та орденів».

У бригаді вимагають залишити на посаді командира Ішкулова під керівництвом якого й надалі висловили готовність виконувати бойові завдання та «звільняти українську землю від російської нечисті».

«Це командир, який детально планує всі операції. Адже для нього на першому місці — життя кожного з нас. Це професійний військовий, який розуміє сучасне поле бою та адекватно реагує на виклики російсько-української війни», — йдеться у заяві.

"Ми направили запит до 80 ОДШБр з проханням прокоментувати цю заяву бійців. Утім там поки від коментарів утримуються, зазначивши, що триває перевірка", - зазначають у виданні.
Цінує кожного бійця: воїни 80 бригади вимагають залишити їхнього командира, якого хочуть звільнити


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Теги: 80 бригада, звернення
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