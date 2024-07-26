На Донеччині загинув Герой з Луцька Михайло Кузьма
Сьогодні, 11:35
На війні загинув лучанин Михайло Кузьма.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще одну втрату.
Лучанин Кузьма Михайло Михайлович, 11.11.1989 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого стрільця 1 аеромобільного відділення 2 аеромобільного взводу 10 аеромобільної роти 3 аеромобільного батальйону.
Солдат Кузьма Михайло Михайлович загинув 26.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Георгіївка Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
"На жаль, маємо ще одну втрату.
Лучанин Кузьма Михайло Михайлович, 11.11.1989 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого стрільця 1 аеромобільного відділення 2 аеромобільного взводу 10 аеромобільної роти 3 аеромобільного батальйону.
Солдат Кузьма Михайло Михайлович загинув 26.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Георгіївка Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Кличко відвіз на передову бійцям 500 дронів та РЕБи від київської громади та благодійної допомоги
Сьогодні, 11:50
На Донеччині загинув Герой з Луцька Михайло Кузьма
Сьогодні, 11:35
Росія вже втратила в Україні 576 000 вояків
Сьогодні, 11:13
Як минув другий день «Фронтери» у Луцьку
Сьогодні, 10:50
Уночі сили ППО збили російську ракету і 9 дронів
Сьогодні, 10:30