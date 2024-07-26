На Донеччині загинув Герой з Луцька Михайло Кузьма

Михайло Кузьма.



Про це Ігор Поліщук.



"На жаль, маємо ще одну втрату.



Лучанин Кузьма Михайло Михайлович, 11.11.1989 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого стрільця 1 аеромобільного відділення 2 аеромобільного взводу 10 аеромобільної роти 3 аеромобільного батальйону.



Солдат Кузьма Михайло Михайлович загинув 26.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Георгіївка Донецької області", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув лучанинПро це повідомив міський голова Луцька"На жаль, маємо ще одну втрату.Лучанин Кузьма Михайло Михайлович, 11.11.1989 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду старшого стрільця 1 аеромобільного відділення 2 аеромобільного взводу 10 аеромобільної роти 3 аеромобільного батальйону.Солдат Кузьма Михайло Михайлович загинув 26.07.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Георгіївка Донецької області", - йдеться в повідомленні.

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