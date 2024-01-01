Росія вже втратила в Україні 576 000 вояків





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.07.24 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 576000 (+1310)



- танків ‒ 8356 (+12)



- бойових броньованих машин ‒ 16103 (+8)



- артилерійських систем – 16010 (+74)



- РСЗВ – 1129 (+2)



- засоби ППО ‒ 906 (+0)



- літаків – 363 (+0)



- гелікоптерів – 326 (+0)



- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12805 (+39)



- крилаті ракети ‒ 2406 (+1)



- кораблі / катери ‒ 28 (+0)



- підводні човни - 1 (+0)



- автомобільної техніки та автоцистерн – 21634 (+62)



- спеціальна техніка ‒ 2690 (+19).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1310 окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.- особового складу ‒ близько 576000 (+1310)- танків ‒ 8356 (+12)- бойових броньованих машин ‒ 16103 (+8)- артилерійських систем – 16010 (+74)- РСЗВ – 1129 (+2)- засоби ППО ‒ 906 (+0)- літаків – 363 (+0)- гелікоптерів – 326 (+0)- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12805 (+39)- крилаті ракети ‒ 2406 (+1)- кораблі / катери ‒ 28 (+0)- підводні човни - 1 (+0)- автомобільної техніки та автоцистерн – 21634 (+62)- спеціальна техніка ‒ 2690 (+19).Дані уточнюються.

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