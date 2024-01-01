Уночі сили ППО збили російську ракету і 9 дронів

Уночі сили ППО збили російську ракету і 9 дронів
У ніч на 29 липня росія атакувала Україну керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із повітряного простору окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із мису Чауда (Крим).

Про це повідомляє командування Повітряних сил.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА "Shahed-131/136". Зазначається, що повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях.

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Теги: Росія, Україна, війна
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