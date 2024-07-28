Зеленський озвучив три фактори закінчення війни

Володимир Зеленський назвав три фактори справедливого закінчення війни в Україні.



В інтерв'ю телерадіомовній корпорації Японії NHK глав держави сказав, що це "терпіння, підтримка і дипломатичний тиск", пише



"Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це посилить тиск і покаже Москві, що шансів немає", - вважає Зеленський.



Президент сказав, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, доки Росія продовжує окупувати українську територію. Зеленський також наголосив на важливості підтримки Японії.



"Це була перша країна, яка не входить до НАТО, яка підписала угоду про співпрацю у сфері безпеки з Україною", - зауважив Президент і висловив сподівання, що Токіо скористається своїм впливом на інші країни як лідер Тихоокеанського регіону і сприятиме відновленню нашої держави.



Крім того, Зеленський сказав, що Київ розпочне детальні переговори з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань, і до листопада створить план дій дя досягнення миру.



Президент прокоментував також питання підтримки з боку США, де у листопаді пройдуть вибори. Щодо Дональда Трампа, то Зеленський розповів, що під час телефонної розмови він запросив Трампа відвідати Україну. Глава держави додав, що експрезидент США "сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і що я маю його номер телефону".



Зеленський в інтерв’ю BBC під час візиту до Великої Британії заявив, що за підтримки союзників Україна може завершити гарячу стадію війни до кінця цього року. План буде готовий.

Також глава держави анонсував чотири нові безпекові угоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентназвав три фактори справедливого закінчення війни в Україні.В інтерв'ю телерадіомовній корпорації Японії NHK глав держави сказав, що це "терпіння, підтримка і дипломатичний тиск", пише LB.ua "Якщо США та європейські країни збережуть єдність, це посилить тиск і покаже Москві, що шансів немає", - вважає Зеленський.Президент сказав, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, доки Росія продовжує окупувати українську територію. Зеленський також наголосив на важливості підтримки Японії."Це була перша країна, яка не входить до НАТО, яка підписала угоду про співпрацю у сфері безпеки з Україною", - зауважив Президент і висловив сподівання, що Токіо скористається своїм впливом на інші країни як лідер Тихоокеанського регіону і сприятиме відновленню нашої держави.Крім того, Зеленський сказав, що Київ розпочне детальні переговори з відповідними країнами щодо територіальної цілісності та інших питань, і до листопада створить план дій дя досягнення миру.Президент прокоментував також питання підтримки з боку США, де у листопаді пройдуть вибори. Щодо, то Зеленський розповів, що під час телефонної розмови він запросив Трампа відвідати Україну. Глава держави додав, що експрезидент США "сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і що я маю його номер телефону".Зеленський в інтерв’ю BBC під час візиту до Великої Британії заявив, що за підтримки союзників Україна може завершити гарячу стадію війни до кінця цього року. План буде готовий.Також глава держави анонсував чотири нові безпекові угоди.

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