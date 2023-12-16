Поблизу Луцька водій автівки збив 10-річного велосипедиста
Сьогодні, 10:00
Поблизу Луцька внаслідок ДТП постраждав 10-річний хлопець, поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 28 липня, на вулиці Центральній у селі Оздів.
27-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Fiat Punto, допустив наїзд на 10-річного велосипедиста, який раптово виїхав на головну дорогу.
Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Водій транспортного засобу тверезий.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 28 липня, на вулиці Центральній у селі Оздів.
27-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Fiat Punto, допустив наїзд на 10-річного велосипедиста, який раптово виїхав на головну дорогу.
Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Водій транспортного засобу тверезий.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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