Поблизу Луцька водій автівки збив 10-річного велосипедиста





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 28 липня, на вулиці Центральній у селі Оздів.



27-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Fiat Punto, допустив наїзд на 10-річного велосипедиста, який раптово виїхав на головну дорогу.



Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Водій транспортного засобу тверезий.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

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