Поблизу Луцька водій автівки збив 10-річного велосипедиста

Поблизу Луцька водій автівки збив 10-річного велосипедиста
Поблизу Луцька внаслідок ДТП постраждав 10-річний хлопець, поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 28 липня, на вулиці Центральній у селі Оздів.

27-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Fiat Punto, допустив наїзд на 10-річного велосипедиста, який раптово виїхав на головну дорогу.

Внаслідок ДТП хлопець отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Водій транспортного засобу тверезий.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Луцьк, ДТП, дитина
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