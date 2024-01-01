Як минув другий день «Фронтери» у Луцьку





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Учасник фестивалю, україніст Рішард Купідура називає себе "адвокатом України в Польщі" та приїхав для того, аби після фестивалю розповісти землякам, як живе тил України. З його слів, Україна стала більш свідома того, як важливо мати своє місце у світі.



"Україна попри те, що є в шалено важкий ситуації, пов’язаною з несправедливою війною, розвиває самобутність. Коли сьогодні перший раз через 2,5 роки я приїхав в Україну, то багато речей побачив без змін — відвертість до другого, бажання та інтерес до розмови. І це росіянам не вдалося знищити", — сказав учасник фестивалю.



Учасниця культурної події в Луцьку Євгенія Кузнєцова, крім того, що є авторкою художніх книг, також перекладає з англійської твори різних жанрів. Зараз жінка працює над книгою про зиму, про Україну після великої війни та українців.



"Переважно я пишу. Останні півтора року змушена відмовлятися від запропонованих перекладів, тому що коли ти перекладаєш, а особливо художній текст, дуже перебираєш на себе стиль автора. Вже півтора року в мене була ідея, я над нею думала-думала, поки складеться цей пазл в голові й тоді я сідаю писати", — додала письменниця.



Аби зустрітися із письменницею та перекладачкою Євгенією Кузнєцовою, прийшла на "Фронтеру" відвідувачка Анастасія Логвінова. Родом жінка з Харкова, але вже два роки проживає в Луцьку. Вона зазначила: хотіла б, щоби кожен українець побував на такій події як "Фронтера".



"Нещодавно я прочитала її книжку "Спитайте Мієчку" та "11 помідорів і один маленький". Я не розчарована, а навпаки ще більше зацікавилась її роботами. Було цікаво з точки зору події "Волинські шістдесятники": я дізналась імена, які ніколи не чула", — розповіла відвідувачка.



Письменниця Ірена Карпа, яка завітала на фестиваль у Луцьку, нині вивчає інформаційний простір Європи. З її слів, він став полем бою між Росією та Україною. Вона зазначила, що зараз дописує художню книжку, події в якій відбуваються якраз під час війни.



"Війна так затягнулася, думала закінчу після війни 2024, а зараз не ризикую ставити 25. Герої знайомляться під час війни, всі події влітку, коли спека, я так і залишу, і придумаю пояснення чому так. Деяких прототипів вже немає, а в книжці вони досі живуть", — сказала Ірена Карпа.



Літературний фестиваль — благодійний, виручені кошти підуть на закупівлю обладнання воїнам 141-ї бригади.



Зі слів директорки благодійного фонду "Ангар.Україна" Ольги Валянік, за перший день фестивалю зібрали понад 70 тисяч гривень.



"Зараз іде збір на 15 мільйонів гривень, за ці кошти ми вже купуємо РЕБи, дрони, FPV-дрони, тактичну медицину, старлінки та еко-флоу. Зараз в нас збір зосереджений на таких технічних засобах", — сказала волонтерка.



Упродовж двох днів на фестивалі також діяла "дитяча зона", де відбувалися майстеркласи та заходи для наймолодших відвідувачів.



Відвідувачка фестивалю Жанна Масюк прийшла на "Фронтеру" разом із сином Матвієм. З її слів, дітей варто залучати до таких подій та навчати читати книжки.



"Подія не дитячого масштабу, але вважаю, що дуже дітей потрібно водити на таки події, щоб вони бачили, що є таке середовище, є багатомовне середовище, є інтелектуальне середовище", — зазначила жінка.



Організаторка міжнародного літературного фестивалю "Фронтера", що тривав в обласному центрі Волині 27-28 липня, Елла Яцута додала: очікували, що за два дні на подію завітає понад тисяча людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку під час другого й фінального дня міжнародного літературного фестивалю "Фронтера", 28 липня, відбулися дискусії про документування дійсності та російсько-українську інформаційну війну, а також стендап, літературне шоу.Про це Суспільному організаторка події Елла Яцута.Учасник фестивалю, україністназиває себе "адвокатом України в Польщі" та приїхав для того, аби після фестивалю розповісти землякам, як живе тил України. З його слів, Україна стала більш свідома того, як важливо мати своє місце у світі."Україна попри те, що є в шалено важкий ситуації, пов’язаною з несправедливою війною, розвиває самобутність. Коли сьогодні перший раз через 2,5 роки я приїхав в Україну, то багато речей побачив без змін — відвертість до другого, бажання та інтерес до розмови. І це росіянам не вдалося знищити", — сказав учасник фестивалю.Учасниця культурної події в Луцьку, крім того, що є авторкою художніх книг, також перекладає з англійської твори різних жанрів. Зараз жінка працює над книгою про зиму, про Україну після великої війни та українців."Переважно я пишу. Останні півтора року змушена відмовлятися від запропонованих перекладів, тому що коли ти перекладаєш, а особливо художній текст, дуже перебираєш на себе стиль автора. Вже півтора року в мене була ідея, я над нею думала-думала, поки складеться цей пазл в голові й тоді я сідаю писати", — додала письменниця.Аби зустрітися із письменницею та перекладачкою Євгенією Кузнєцовою, прийшла на "Фронтеру" відвідувачка. Родом жінка з Харкова, але вже два роки проживає в Луцьку. Вона зазначила: хотіла б, щоби кожен українець побував на такій події як "Фронтера"."Нещодавно я прочитала її книжку "Спитайте Мієчку" та "11 помідорів і один маленький". Я не розчарована, а навпаки ще більше зацікавилась її роботами. Було цікаво з точки зору події "Волинські шістдесятники": я дізналась імена, які ніколи не чула", — розповіла відвідувачка.Письменниця, яка завітала на фестиваль у Луцьку, нині вивчає інформаційний простір Європи. З її слів, він став полем бою між Росією та Україною. Вона зазначила, що зараз дописує художню книжку, події в якій відбуваються якраз під час війни."Війна так затягнулася, думала закінчу після війни 2024, а зараз не ризикую ставити 25. Герої знайомляться під час війни, всі події влітку, коли спека, я так і залишу, і придумаю пояснення чому так. Деяких прототипів вже немає, а в книжці вони досі живуть", — сказала Ірена Карпа.Літературний фестиваль — благодійний, виручені кошти підуть на закупівлю обладнання воїнам 141-ї бригади.Зі слів директорки благодійного фонду "Ангар.Україна", за перший день фестивалю зібрали понад 70 тисяч гривень."Зараз іде збір на 15 мільйонів гривень, за ці кошти ми вже купуємо РЕБи, дрони, FPV-дрони, тактичну медицину, старлінки та еко-флоу. Зараз в нас збір зосереджений на таких технічних засобах", — сказала волонтерка.Упродовж двох днів на фестивалі також діяла "дитяча зона", де відбувалися майстеркласи та заходи для наймолодших відвідувачів.Відвідувачка фестивалюприйшла на "Фронтеру" разом із сином Матвієм. З її слів, дітей варто залучати до таких подій та навчати читати книжки."Подія не дитячого масштабу, але вважаю, що дуже дітей потрібно водити на таки події, щоб вони бачили, що є таке середовище, є багатомовне середовище, є інтелектуальне середовище", — зазначила жінка.Організаторка міжнародного літературного фестивалю "Фронтера", що тривав в обласному центрі Волині 27-28 липня,додала: очікували, що за два дні на подію завітає понад тисяча людей.

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