На Львівщині обірвалося життя військового з Волині

До Дубечненської громади на Волині надійшла сумна звістка про смерть військовослужбовцяПро це громада повідомила у фейсбуці.«В нас знову трагічна звістка про смерть військовослужбовця з нашої громади Дмитрука Анатолія Миколайовича, що помер 5 вересня 2024 року в населеному пункті Мигерів Львівської області. Дубечненська сільська рада висловлює щирі співчуття родичам та близьким померлого. Всім серцем сумуємо разом з Вами», - йдеться у повідомленні.Про день та час поховання повідомлять додатково.