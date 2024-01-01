На Львівщині обірвалося життя військового з Волині

На Львівщині обірвалося життя військового з Волині
До Дубечненської громади на Волині надійшла сумна звістка про смерть військовослужбовця Анатолія Дмитрука.

Про це громада повідомила у фейсбуці.

«В нас знову трагічна звістка про смерть військовослужбовця з нашої громади Дмитрука Анатолія Миколайовича, що помер 5 вересня 2024 року в населеному пункті Мигерів Львівської області. Дубечненська сільська рада висловлює щирі співчуття родичам та близьким померлого. Всім серцем сумуємо разом з Вами», - йдеться у повідомленні.
На Львівщині обірвалося життя військового з Волині

Про день та час поховання повідомлять додатково.
На Львівщині обірвалося життя військового з Волині

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Теги: загиблі, війна
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