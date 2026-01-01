Їхав на червоний сигнал світлофора: у Луцьку 19-річний водій втікав від патрульних. ВІДЕО

Їхав на червоний сигнал світлофора: у Луцьку 19-річний водій втікав від патрульних. ВІДЕО
Порушував ПДР та намагався втекти від патрульних: у Луцьку інспектори зупинили 19-річного водія BMW.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора, 1 листопада, на проспекті Волі патрульні помітили автомобіль BMW, водій якого проїхав регульоване перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора.

Інспектори подали керманичеві вимогу про зупинку, однак той її проігнорував та почав пришвидшувати рух.

Під час переслідування водій продовжував грубо порушувати ПДР, зокрема проїхав ще два перехрестя на заборонний сигнал світлофора. Однак далеко втекти йому не вдалося: не впоравшись із керуванням, керманич з’їхав у кювет поблизу Луцька.

Під час перевірки транспортного засобу патрульні виявили ознаки підробки VIN-номера вузлів агрегатів.

Тож інспектори викликали на місце події слідчих, які вилучили транспортний засіб.

На 19-річного громадянина патрульні склали адміністративний матеріали за:

- ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора);

- ст. 122-2 (Невиконання законної вимоги про зупинку) КУпАП.



Також відомо, що слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Зробили ще гірше, ніж було»: відома луцька блогерка поскаржилася на клініку Beauty Art Тетяни Зубанової
Керівника фонду «Сучасна Україна» Гавриша судять за переправлення чоловіків за кордон. ВІДЕО
Понад 2 проміле алкоголю: 20-річному поліцейському, який збив двох людей на Волині, оголосили підозру
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Їхав на червоний сигнал світлофора: у Луцьку 19-річний водій втікав від патрульних. ВІДЕО
Сьогодні, 16:19
Розслідування щодо Кравченка завершили: в Офісі генпрокурора розповіли деталі
Сьогодні, 15:59
«Дорога вся в мінах, а в небі - дрони»: воїн з Волині під обстрілами рятував побратимів
Сьогодні, 15:12
У Луцьку на Липинського невідомий вдарив ножем 28-річного чоловіка: нападник втік
Сьогодні, 14:33
Огляд вистав: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 6–8 листопада
Сьогодні, 14:25
Медіа
відео
1/8