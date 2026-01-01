Їхав на червоний сигнал світлофора: у Луцьку 19-річний водій втікав від патрульних. ВІДЕО





Про це



Учора, 1 листопада, на проспекті Волі патрульні помітили автомобіль BMW, водій якого проїхав регульоване перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора.



Інспектори подали керманичеві вимогу про зупинку, однак той її проігнорував та почав пришвидшувати рух.



Під час переслідування водій продовжував грубо порушувати ПДР, зокрема проїхав ще два перехрестя на заборонний сигнал світлофора. Однак далеко втекти йому не вдалося: не впоравшись із керуванням, керманич з’їхав у кювет поблизу Луцька.



Під час перевірки транспортного засобу патрульні виявили ознаки підробки VIN-номера вузлів агрегатів.



Тож інспектори викликали на місце події слідчих, які вилучили транспортний засіб.



На 19-річного громадянина патрульні склали адміністративний матеріали за:



- ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора);



- ст. 122-2 (Невиконання законної вимоги про зупинку) КУпАП.







Також відомо, що слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) ККУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Порушував ПДР та намагався втекти від патрульних: у Луцьку інспектори зупинили 19-річного водія BMW.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора, 1 листопада, на проспекті Волі патрульні помітили автомобіль BMW, водій якого проїхав регульоване перехрестя на заборонний червоний сигнал світлофора.Інспектори подали керманичеві вимогу про зупинку, однак той її проігнорував та почав пришвидшувати рух.Під час переслідування водій продовжував грубо порушувати ПДР, зокрема проїхав ще два перехрестя на заборонний сигнал світлофора. Однак далеко втекти йому не вдалося: не впоравшись із керуванням, керманич з’їхав у кювет поблизу Луцька.Під час перевірки транспортного засобу патрульні виявили ознаки підробки VIN-номера вузлів агрегатів.Тож інспектори викликали на місце події слідчих, які вилучили транспортний засіб.На 19-річного громадянина патрульні склали адміністративний матеріали за:- ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора);- ст. 122-2 (Невиконання законної вимоги про зупинку) КУпАП.Також відомо, що слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч.1 ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) ККУ.

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