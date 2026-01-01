«Дорога вся в мінах, а в небі - дрони»: воїн з Волині під обстрілами рятував побратимів





33-річний сержант Павло із Заболоттівської громади Ковельського району Волині до повномасштабного вторгнення жив і працював у Польщі. Займався телекомунікаціями, електрикою та мережевими технологіями. Коли розпочалася велика війна, а дружина саме очікувала на народження їхньої першої дитини, Павло вирішив повернутися додому.



У лютому 2023 року він долучився до лав Волинського прикордонного загону. Службу розпочав на кордоні з білоруссю, а нині виконує бойові завдання неподалік лінії фронту, керуючи бойовими машинами.

Робота водія на передовій вимагає неабиякої витримки та зосередженості. Кожен виїзд у прифронтову зону – це ризик натрапити на міну, потрапити під ворожий обстріл чи стати ціллю FPV-дрона.



За час служби «Лукас» пройшов через чимало випробувань. Один із найважчих епізодів бойового шляху назавжди залишився в його пам’яті.

Того дня ворог масовано атакував позиції українських захисників.



Унаслідок удару ворожого дрона загинув побратим Артем, інші військовослужбовці зазнали важких поранень. Павло разом із товаришами, попри вибухи, вирушив на допомогу пораненим.



«Ми їхали під обстрілами, дорога вся в мінах, а в небі дрони. Чуєш по рації крики про допомогу і про себе вже не думаєш. Головне було дістатися точки, забрати хлопців і вивезти їх живими», – розповідає прикордонник.



Унаслідок вибуху Павло зазнав контузії та серйозного пошкодження слуху. Попереду був непростий шлях відновлення. Важливою підтримкою для військовослужбовця стала допомога фахівців соціального супроводу та ветеранської політики.



Зокрема, «Лукас» висловлює вдячність помічнику начальника загону з питань ветеранської політики Людмилі Кравчук за сприяння в отриманні необхідних слухових апаратів і постійну підтримку під час реабілітації.



Після лікування та відновлення слуху Павло знову повернувся до виконання бойових завдань. Попри пережите та отримані травми, він продовжує службу, адже добре розуміє, що від надійності, професійності й витримки водія залежить життя його побратимів.



Тим, хто досі вагається щодо служби, прикордонник відповідає просто.

«Ми живемо в Україні, і кожен повинен зробити свій внесок, щоб наша земля була вільною, а не стояти осторонь», – переконаний «Лукас».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під обстрілами рятував побратимів, після лікування повернувся на передову: історія «Лукаса» розповіли у Держприкордонслужбі.33-річний сержантіз Заболоттівської громади Ковельського району Волині до повномасштабного вторгнення жив і працював у Польщі. Займався телекомунікаціями, електрикою та мережевими технологіями. Коли розпочалася велика війна, а дружина саме очікувала на народження їхньої першої дитини, Павло вирішив повернутися додому.У лютому 2023 року він долучився до лав Волинського прикордонного загону. Службу розпочав на кордоні з білоруссю, а нині виконує бойові завдання неподалік лінії фронту, керуючи бойовими машинами.Робота водія на передовій вимагає неабиякої витримки та зосередженості. Кожен виїзд у прифронтову зону – це ризик натрапити на міну, потрапити під ворожий обстріл чи стати ціллю FPV-дрона.За час служби «Лукас» пройшов через чимало випробувань. Один із найважчих епізодів бойового шляху назавжди залишився в його пам’яті.Того дня ворог масовано атакував позиції українських захисників.Унаслідок удару ворожого дрона загинув побратим, інші військовослужбовці зазнали важких поранень. Павло разом із товаришами, попри вибухи, вирушив на допомогу пораненим.«Ми їхали під обстрілами, дорога вся в мінах, а в небі дрони. Чуєш по рації крики про допомогу і про себе вже не думаєш. Головне було дістатися точки, забрати хлопців і вивезти їх живими», – розповідає прикордонник.Унаслідок вибуху Павло зазнав контузії та серйозного пошкодження слуху. Попереду був непростий шлях відновлення. Важливою підтримкою для військовослужбовця стала допомога фахівців соціального супроводу та ветеранської політики.Зокрема, «Лукас» висловлює вдячність помічнику начальника загону з питань ветеранської політики Людмилі Кравчук за сприяння в отриманні необхідних слухових апаратів і постійну підтримку під час реабілітації.Після лікування та відновлення слуху Павло знову повернувся до виконання бойових завдань. Попри пережите та отримані травми, він продовжує службу, адже добре розуміє, що від надійності, професійності й витримки водія залежить життя його побратимів.Тим, хто досі вагається щодо служби, прикордонник відповідає просто.«Ми живемо в Україні, і кожен повинен зробити свій внесок, щоб наша земля була вільною, а не стояти осторонь», – переконаний «Лукас».

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