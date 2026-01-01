Огляд вистав: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 6–8 листопада





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод та кохання. Щирі сценічні переживання – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 6 до 8 листопада.



У п’ятницю, 6 листопада, о 18:00 – французька комедія «Обережно – жінки!» А. Курейчика. Тривалість – 1 година 45 хвилин.



Пікантна та витончена французька комедія про художника, який намагається одночасно втримати стосунки з трьома абсолютно різними жінками. Вистава сповнена іронії, шарму та відповідей на вічне питання про таємниці жіночої душі.



У суботу, 7 листопада, о 17:00 на основній сцені театру покажуть комедію на дві дії «Шахрайки» Наталії Уварової. Тривалість – 2 години.



"Яскрава та динамічна комедія про двох винахідливих подруг, які потрапляють у вирік курйозних ситуацій та кумедних непорозумінь. Вистава гарантує легкий настрій, море гумору та несподівані сюжетні повороти", - зазначають у театрі.



У неділю, 8 листопада, о 17:00 - музична комедія на дві дії «Не схитруєш – не одружишся» за твором Марка Кропивницького «Пошились у дурні». Основна сцена. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 2 годин 5 хвилин.



Колоритна музична комедія за мотивами класичного твору Марка Кропивницького «Пошились у дурні». На глядачів чекають народний гумор, спритні хитрощі закоханих, запальні пісні та традиційні українські пристрасті.



У неділю, 8 листопада, о о 12:00 - музична казка-фентезі

«Аліса. Повернення в Дивокрай» (за мотивами відомої історії Льюїса Керрола). Авторкою вистави є Дарина Гребенко. Тривалість – 1 година 50 хвилин.



Захоплива музична казка-фентезі, яка перенесе дітлахів та їхніх батьків у світ чарів і неймовірних пригод. Разом із відомими героями Льюїса Керрола на глядачів чекають дивовижні перетворення та яскраві враження.



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