39-річний п'яний волинянин в'їхав у маршрутку: обидва авто опинилися у кюветі
Сьогодні, 13:05
Поблизу селища Луків 39-річний водій автомобіля Audi, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся із задньою частиною маршрутного таксі Volkswagen під керуванням 52-річного жителя Ковеля.
Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.
Унаслідок зіткнення обидва транспортні засоби з’їхали в кювет. Травмувався водій Audi.
Досудове розслідування триває.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.
Унаслідок зіткнення обидва транспортні засоби з’їхали в кювет. Травмувався водій Audi.
Досудове розслідування триває.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.
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