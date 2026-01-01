39-річний п'яний волинянин в'їхав у маршрутку: обидва авто опинилися у кюветі





Про це



Унаслідок зіткнення обидва транспортні засоби з’їхали в кювет. Травмувався водій Audi.



Досудове розслідування триває.



Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу селища Луків 39-річний водій автомобіля Audi, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся із задньою частиною маршрутного таксі Volkswagen під керуванням 52-річного жителя Ковеля.Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.Унаслідок зіткнення обидва транспортні засоби з’їхали в кювет. Травмувався водій Audi.Досудове розслідування триває.Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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