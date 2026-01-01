На Волині змінюють правила бронювання працівників: що потрібно знати підприємствам
Сьогодні, 12:30
На Волині переглядають критерії визначення підприємств критично важливими для економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Водночас змінюються терміни розгляду документів і квоти на бронювання військовозобов’язаних працівників.
Про це повідомляє Волинська обласна рада за підсумками щотижневої оперативної наради під головуванням т.в.о. начальника Волинської ОВА Романа Романюка.
Участь у засіданні також взяв голова обласної ради Григорій Недопад та секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.
Як повідомила директорка департаменту економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики ОВА Вероніка Бальбуза (на головному фото), 27 жовтня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, яка передбачає оновлення порядку визначення критично важливих підприємств та правил бронювання їхніх працівників.
Відповідно до урядового рішення, обласні військові адміністрації мають упродовж 10 робочих днів переглянути регіональні критерії критичності та погодити їх із новоствореним Координаційним центром з організації бронювання військовозобов’язаних.
Однією з ключових змін стане скорочення терміну розгляду документів підприємств із 10 до 7 днів.
Після цього перелік підприємств надсилатимуть до Координаційного центру, який розглядатиме його протягом місяця. Отримавши рекомендації та висновки, ОВА матиме три дні для ухвалення рішення або повідомлення підприємства про невідповідність критеріям.
Змінюються і квоти на бронювання працівників. Для більшості підприємств граничний рівень залишиться на позначці 50%. Натомість для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів, які раніше могли бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників, квоту знижено до 95%.
Оновлено також перелік сфер діяльності, підприємства яких можуть звертатися до ОВА для отримання статусу критично важливих. Йдеться про паливно-енергетичний комплекс, житлово-комунальне господарство, добувну та переробну промисловість, агропромислове виробництво, будівництво, транспорт, логістику та роздрібну торгівлю. Оптова торгівля до цього переліку не входить.
Водночас для комунальних закладів порядок подання документів залишається без змін.
«Хочу також наголосити, адже це головне питання, яке задають голови громад, для комунальних закладів все лишається без змін, вони всі можуть подавати свої документи в ОВА для прийняття відповідних рішень стосовно надання статусу критично важливого», — підкреслила Вероніка Бальбуза.
Наразі Волинська ОВА працює над оновленням регіональних критеріїв, після чого їх мають погодити на державному рівні.
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Про це повідомляє Волинська обласна рада за підсумками щотижневої оперативної наради під головуванням т.в.о. начальника Волинської ОВА Романа Романюка.
Участь у засіданні також взяв голова обласної ради Григорій Недопад та секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.
Як повідомила директорка департаменту економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики ОВА Вероніка Бальбуза (на головному фото), 27 жовтня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, яка передбачає оновлення порядку визначення критично важливих підприємств та правил бронювання їхніх працівників.
Відповідно до урядового рішення, обласні військові адміністрації мають упродовж 10 робочих днів переглянути регіональні критерії критичності та погодити їх із новоствореним Координаційним центром з організації бронювання військовозобов’язаних.
Однією з ключових змін стане скорочення терміну розгляду документів підприємств із 10 до 7 днів.
Після цього перелік підприємств надсилатимуть до Координаційного центру, який розглядатиме його протягом місяця. Отримавши рекомендації та висновки, ОВА матиме три дні для ухвалення рішення або повідомлення підприємства про невідповідність критеріям.
Змінюються і квоти на бронювання працівників. Для більшості підприємств граничний рівень залишиться на позначці 50%. Натомість для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів, які раніше могли бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників, квоту знижено до 95%.
Оновлено також перелік сфер діяльності, підприємства яких можуть звертатися до ОВА для отримання статусу критично важливих. Йдеться про паливно-енергетичний комплекс, житлово-комунальне господарство, добувну та переробну промисловість, агропромислове виробництво, будівництво, транспорт, логістику та роздрібну торгівлю. Оптова торгівля до цього переліку не входить.
Водночас для комунальних закладів порядок подання документів залишається без змін.
«Хочу також наголосити, адже це головне питання, яке задають голови громад, для комунальних закладів все лишається без змін, вони всі можуть подавати свої документи в ОВА для прийняття відповідних рішень стосовно надання статусу критично важливого», — підкреслила Вероніка Бальбуза.
Наразі Волинська ОВА працює над оновленням регіональних критеріїв, після чого їх мають погодити на державному рівні.
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