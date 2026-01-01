На Волині змінюють правила бронювання працівників: що потрібно знати підприємствам

На Волині переглядають критерії визначення підприємств критично важливими для економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Водночас змінюються терміни розгляду документів і квоти на бронювання військовозобов’язаних працівників.Про це повідомляє Волинська обласна рада за підсумками щотижневої оперативної наради під головуванням т.в.о. начальника Волинської ОВАУчасть у засіданні також взяв голова обласної радита секретар Луцької міської радиЯк повідомила директорка департаменту економіки, інвестиційної діяльності та регіональної політики ОВА, 27 жовтня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України, яка передбачає оновлення порядку визначення критично важливих підприємств та правил бронювання їхніх працівників.Відповідно до урядового рішення,та погодити їх із новоствореним Координаційним центром з організації бронювання військовозобов’язаних.Однією з ключових змін станеПісля цього перелік підприємств надсилатимуть до Координаційного центру, який розглядатиме його протягом місяця. Отримавши рекомендації та висновки, ОВА матиме три дні для ухвалення рішення або повідомлення підприємства про невідповідність критеріям.. Для більшості підприємств граничний рівень залишиться на позначці 50%. Натомість для підприємств паливно-енергетичного та оборонно-промислового комплексів, які раніше могли бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників,Оновлено також перелік сфер діяльності, підприємства яких можуть звертатися до ОВА для отримання статусу критично важливих. Йдеться про паливно-енергетичний комплекс, житлово-комунальне господарство, добувну та переробну промисловість, агропромислове виробництво, будівництво, транспорт, логістику та роздрібну торгівлю. Оптова торгівля до цього переліку не входить.Водночас«Хочу також наголосити, адже це головне питання, яке задають голови громад, для комунальних закладів все лишається без змін, вони всі можуть подавати свої документи в ОВА для прийняття відповідних рішень стосовно надання статусу критично важливого», — підкреслила Вероніка Бальбуза.Наразі Волинська ОВА працює над оновленням регіональних критеріїв, після чого їх мають погодити на державному рівні.