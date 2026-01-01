На Волині зіткнулося авто та гужова підвода з конем

На Волині зіткнулося авто та гужова підвода з конем
У Ковелі 1 листопада трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.

Поблизу села Мислина зіткнулися автомобіль Volkswagen Touran під керуванням 40-річного водія та гужова підвода з конем, якою керував 39-річний чоловік. Гужова підвода рухалася узбіччям без світлових приладів. Унаслідок зіткнення автомобіль з’їхав у кювет, а водій підводи отримав тілесні ушкодження.

На місці ДТП поліцейські провели огляд та опитали учасників подій. Досудове розслідування триває.
На Волині зіткнулося авто та гужова підвода з конем

За фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: Волинь, ДТП
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