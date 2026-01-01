На Волині зіткнулося авто та гужова підвода з конем





Про це



Поблизу села Мислина зіткнулися автомобіль Volkswagen Touran під керуванням 40-річного водія та гужова підвода з конем, якою керував 39-річний чоловік. Гужова підвода рухалася узбіччям без світлових приладів. Унаслідок зіткнення автомобіль з’їхав у кювет, а водій підводи отримав тілесні ушкодження.



На місці ДТП поліцейські провели огляд та опитали учасників подій. Досудове розслідування триває.



За фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ковелі 1 листопада трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у Ковельському районному управлінні поліції ГУНП у Волинській області.Поблизу села Мислина зіткнулися автомобіль Volkswagen Touran під керуванням 40-річного водія та гужова підвода з конем, якою керував 39-річний чоловік. Гужова підвода рухалася узбіччям без світлових приладів. Унаслідок зіткнення автомобіль з’їхав у кювет, а водій підводи отримав тілесні ушкодження.На місці ДТП поліцейські провели огляд та опитали учасників подій. Досудове розслідування триває.За фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.

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