На Волині п'яний 29-річний водій авто на смерть збив велосипедиста





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 листопада, близько 17 години, поблизу села Граддя Камінь-Каширського району.



29-річний водій автомобіля Volkswagen, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на велосипедиста. Унаслідок ДТП 48-річний місцевий житель загинув на місці події.



Встановлено, що вміст алкоголю в організмі керманича перевищував допустиму норму майже у 15 разів.



Водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Смертельна автопригода на Камінь-Каширщині: поліцейські затримали водія.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 листопада, близько 17 години, поблизу села Граддя Камінь-Каширського району.29-річний водій автомобіля Volkswagen, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на велосипедиста. Унаслідок ДТП 48-річний місцевий житель загинув на місці події.Встановлено, що вміст алкоголю в організмі керманича перевищував допустиму норму майже у 15 разів.Водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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