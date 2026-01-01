На Волині п'яний 29-річний водій авто на смерть збив велосипедиста
Сьогодні, 11:51
Смертельна автопригода на Камінь-Каширщині: поліцейські затримали водія.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 листопада, близько 17 години, поблизу села Граддя Камінь-Каширського району.
29-річний водій автомобіля Volkswagen, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на велосипедиста. Унаслідок ДТП 48-річний місцевий житель загинув на місці події.
Встановлено, що вміст алкоголю в організмі керманича перевищував допустиму норму майже у 15 разів.
Водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 1 листопада, близько 17 години, поблизу села Граддя Камінь-Каширського району.
29-річний водій автомобіля Volkswagen, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив наїзд на велосипедиста. Унаслідок ДТП 48-річний місцевий житель загинув на місці події.
Встановлено, що вміст алкоголю в організмі керманича перевищував допустиму норму майже у 15 разів.
Водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
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