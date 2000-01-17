Зупинилося серце воїна з Волині Павла Нероди

Нерода Павло Миколайович, 17.01.2000 р.н., житель селища Цумань.



Про це



"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника України!



Чин поховання відбудеться 2 листопада об 11.00 год. біля дому за адресою: селище Цумань вул. Шевченка, 38, відслужиться літія, прощання.



Чин поховання відбудеться в храмі св. Іоана Хрестителя.



Вічна та світла памʼять Герою!", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Помер захисник з Волині, 17.01.2000 р.н., житель селища Цумань.Про це повідомили у громаді."Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника України!Чин поховання відбудеться 2 листопада об 11.00 год. біля дому за адресою: селище Цумань вул. Шевченка, 38, відслужиться літія, прощання.Чин поховання відбудеться в храмі св. Іоана Хрестителя.Вічна та світла памʼять Герою!", - йдеться в повідомленні.

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