Зупинилося серце воїна з Волині Павла Нероди

Зупинилося серце воїна з Волині Павла Нероди
Помер захисник з Волині Нерода Павло Миколайович, 17.01.2000 р.н., житель селища Цумань.

Про це повідомили у громаді.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника України!

Чин поховання відбудеться 2 листопада об 11.00 год. біля дому за адресою: селище Цумань вул. Шевченка, 38, відслужиться літія, прощання.

Чин поховання відбудеться в храмі св. Іоана Хрестителя.

Вічна та світла памʼять Герою!", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Герой, Волинь
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