Зупинилося серце воїна з Волині Павла Нероди
Сьогодні, 11:17
Помер захисник з Волині Нерода Павло Миколайович, 17.01.2000 р.н., житель селища Цумань.
Про це повідомили у громаді.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника України!
Чин поховання відбудеться 2 листопада об 11.00 год. біля дому за адресою: селище Цумань вул. Шевченка, 38, відслужиться літія, прощання.
Чин поховання відбудеться в храмі св. Іоана Хрестителя.
Вічна та світла памʼять Герою!", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили у громаді.
"Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Захисника України!
Чин поховання відбудеться 2 листопада об 11.00 год. біля дому за адресою: селище Цумань вул. Шевченка, 38, відслужиться літія, прощання.
Чин поховання відбудеться в храмі св. Іоана Хрестителя.
Вічна та світла памʼять Герою!", - йдеться в повідомленні.
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