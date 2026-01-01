На Волині через димар загорівся будинок





ро це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



2 листопада о 03:20 до надзвичайників надійшло повідомлення про те що у селі Козин Рожищенської громади Луцького району виникла пожежа в житловому будинку. Вогнеборці 3-ї ДПРЧ міста Рожище спільно з працівником МПО с. Переспа оперативно ліквідували займання.



Вогонь виник біля димаря. Завдяки діям рятувальників вдалося запобігти поширенню полум’я на значну площу будинку. Вогнем знищено та пошкоджено 1 м² перекриття.



Потерпілих немає.



Причина пожежі — недолік конструкції димового каналу печі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині через недолік конструкції димового каналу виникла пожежа в житловому будинку.ро це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.2 листопада о 03:20 до надзвичайників надійшло повідомлення про те що у селі Козин Рожищенської громади Луцького району виникла пожежа в житловому будинку. Вогнеборці 3-ї ДПРЧ міста Рожище спільно з працівником МПО с. Переспа оперативно ліквідували займання.Вогонь виник біля димаря. Завдяки діям рятувальників вдалося запобігти поширенню полум’я на значну площу будинку. Вогнем знищено та пошкоджено 1 м² перекриття.Потерпілих немає.Причина пожежі — недолік конструкції димового каналу печі.

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