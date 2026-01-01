Росіяни під час режиму тиші навколо Олешків проводили ротації та підвозили боєприпаси, - Генштаб





Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.



Там зазначили, що за час тимчасового перемир’я росіяни проводили ротацію своїх підрозділів, укріплювали позиції, розширювали антидронові засоби на дорогах і нарощували логістику, зокрема підвозили боєприпаси.



Українські військові наголосили, що підрозділи Сил оборони України забезпечували дотримання режиму тиші й діяли виключно в межах досягнутих домовленостей.



Про використання військами рф перемир’я у власних цілях раніше в коментарі Максим Кравчук:



«<російські війська> проводять ротацію підрозділів на передових позиціях, відновлюють укріплення, посилюють комунікаційну інфраструктуру та здійснюють логістичне забезпечення своїх сил. Окремо відзначається активізація підвезення боєприпасів та інших необхідних матеріально-технічних ресурсів. Також спостерігається переміщення військовослужбовців, вивезення поранених і тіл загиблих».



Омбудсмен Дмитро Лубінець раніше повідомив, що режим тиші, який діяв із 27 жовтня до 1 листопада, завершився.



«Наразі разом із Яною Лантратовою опрацьовуємо можливості продовження подібних гуманітарних кроків. Важливо зберегти цей механізм взаємодії, щоб і надалі допомагати людям та рятувати життя», — написав він.



Проведення гуманітарної місії в Олешках



23 жовтня перша леді США Меланія Трамп повідомила про домовленість між Україною та росією щодо режиму тиші в районі тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині.



Уже 27 жовтня там запровадили режим тиші, щоб гарантувати безпечне проведення гуманітарної операції. Ще за два дні завершили розмінування маршрутів та сформували гуманітарний конвой.



Того самого ранку українська делегація на чолі з омбудсменом Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку Олешків. Паралельно готувалося вивезення місцевих жителів із міста. Для цього передбачили 25 автобусів загальною місткістю 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних груп населення.



Уранці 31 жовтня до аеропорту Гомеля в Білорусі прибули чотири літаки з жителями Олешків, які погодилися виїхати на підконтрольну Україні територію. Звідти людей пересадили в автобуси, які вирушили до українського кордону. Того самого дня після 15:00 президент Володимир Зеленський повідомив, що олешківці вже перетнули кордон на Чернігівщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили інформацію про те, що російські військові використали тимчасову паузу в Херсонській області, яку запровадили задля гуманітарної місії в Олешках, для укріплення своїх позицій.Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.Там зазначили, що за час тимчасового перемир’я росіяни проводили ротацію своїх підрозділів, укріплювали позиції, розширювали антидронові засоби на дорогах і нарощували логістику, зокрема підвозили боєприпаси.Українські військові наголосили, що підрозділи Сил оборони України забезпечували дотримання режиму тиші й діяли виключно в межах досягнутих домовленостей.Про використання військами рф перемир’я у власних цілях раніше в коментарі hromadske говорив і речник угруповання військ «Південь»«<російські війська> проводять ротацію підрозділів на передових позиціях, відновлюють укріплення, посилюють комунікаційну інфраструктуру та здійснюють логістичне забезпечення своїх сил. Окремо відзначається активізація підвезення боєприпасів та інших необхідних матеріально-технічних ресурсів. Також спостерігається переміщення військовослужбовців, вивезення поранених і тіл загиблих».Омбудсменраніше повідомив, що режим тиші, який діяв із 27 жовтня до 1 листопада, завершився.«Наразі разом із Яною Лантратовою опрацьовуємо можливості продовження подібних гуманітарних кроків. Важливо зберегти цей механізм взаємодії, щоб і надалі допомагати людям та рятувати життя», — написав він.23 жовтня перша леді США Меланія Трамп повідомила про домовленість між Україною та росією щодо режиму тиші в районі тимчасово окупованих Олешків на Херсонщині.Уже 27 жовтня там запровадили режим тиші, щоб гарантувати безпечне проведення гуманітарної операції. Ще за два дні завершили розмінування маршрутів та сформували гуманітарний конвой.Того самого ранку українська делегація на чолі з омбудсменом Дмитром Лубінцем вирушила в напрямку Олешків. Паралельно готувалося вивезення місцевих жителів із міста. Для цього передбачили 25 автобусів загальною місткістю 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних груп населення.Уранці 31 жовтня до аеропорту Гомеля в Білорусі прибули чотири літаки з жителями Олешків, які погодилися виїхати на підконтрольну Україні територію. Звідти людей пересадили в автобуси, які вирушили до українського кордону. Того самого дня після 15:00 президент Володимир Зеленський повідомив, що олешківці вже перетнули кордон на Чернігівщині.

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