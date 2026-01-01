В Україні прогнозують подорожчання базових продуктів у осінньо‑зимовий період





Про це розповідає



Динаміка вартості продуктів харчування



Згідно з прогнозом Національного банку, у 2026 році інфляція сягне 12,6%, що перевищує попередні очікування регулятора.



Керівник аналітичного відділу УКАБ Максим Гопка навів дані щодо хліба: пшеничний хліб у вересні коштував 56,9–67,3 грн/кг, що на 14–21% дорожче, ніж торік; у жовтні темпи зростання хліба сповільнилися до 1,5–1,7% за місяць.



- Соняшникова олія подорожчала на 23% порівняно з минулим роком.

- Заморожена риба зросла в ціні на 30%.

- Яйця стали дорожчими на 12% за вересневими даними.

- Картопля подешевшала на 9% до 16,4 грн/кг.



Гопка пояснює, що відносно дешева пшениця стримує значніші підвищення цін на хліб, але зростання витрат на енергоносії, логістику та оплату праці перешкоджає ціновим зниженням. Щодо м’яса, ситуація залишається помірною: яловичина подорожчала на 13%, натомість ціни на свинину та курятину у вересні були нижчими за торішні.



За місячними показниками аналізу зафіксовано: яйця +43,6%; овочі -2,3%; фрукти -5,7%.



Перший віце‑президент Торгово‑промислової палати України Михайло Непран повідомив, що у вересні споживчі ціни зросли на 2,1%, а річна інфляція сягнула 10%. Станом на середину жовтня зібрано понад 37 млн тонн зернових, що забезпечує сировинну базу. Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус не очікує «м’ясної кризи» через можливий імпорт з Польщі та Румунії.



Причини економічних змін



Девальвація гривні та збільшення витрат на логістику названі ключовими драйверами інфляційного тиску. Максим Гопка навів такі показники: офіційний курс долара 23 жовтня становив 45,05 грн/дол. проти 41,76 грн/дол. рік тому; станом на 30 жовтня офіційний курс сягнув 45,53 грн/дол.; середня ціна дизельного пального з 1 по 23 жовтня зросла з 98,44 до 103,45 грн/л.



За словами експерта, агроекспорт у жовтні становив лише 50% від потенційних обсягів через блокування портів, що створює додатковий тиск на внутрішній ринок і підтримує тенденцію до подорожчання окремих груп продуктів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні фіксують нову хвилю зростання цін на продовольчі товари, через що споживачі мають готуватися до подорожчання базових продуктів у осінньо‑зимовий період, повідомили фахівці, які проаналізували стан ринку у вересні та жовтні.Про це розповідає AgroWeek Згідно з прогнозом Національного банку, у 2026 році інфляція сягне 12,6%, що перевищує попередні очікування регулятора.Керівник аналітичного відділу УКАБнавів дані щодо хліба: пшеничний хліб у вересні коштував 56,9–67,3 грн/кг, що на 14–21% дорожче, ніж торік; у жовтні темпи зростання хліба сповільнилися до 1,5–1,7% за місяць.- Соняшникова олія подорожчала на 23% порівняно з минулим роком.- Заморожена риба зросла в ціні на 30%.- Яйця стали дорожчими на 12% за вересневими даними.- Картопля подешевшала на 9% до 16,4 грн/кг.Гопка пояснює, що відносно дешева пшениця стримує значніші підвищення цін на хліб, але зростання витрат на енергоносії, логістику та оплату праці перешкоджає ціновим зниженням. Щодо м’яса, ситуація залишається помірною: яловичина подорожчала на 13%, натомість ціни на свинину та курятину у вересні були нижчими за торішні.За місячними показниками аналізу зафіксовано: яйця +43,6%; овочі -2,3%; фрукти -5,7%.Перший віце‑президент Торгово‑промислової палати Україниповідомив, що у вересні споживчі ціни зросли на 2,1%, а річна інфляція сягнула 10%. Станом на середину жовтня зібрано понад 37 млн тонн зернових, що забезпечує сировинну базу. Головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус не очікує «м’ясної кризи» через можливий імпорт з Польщі та Румунії.Девальвація гривні та збільшення витрат на логістику названі ключовими драйверами інфляційного тиску. Максим Гопка навів такі показники: офіційний курс долара 23 жовтня становив 45,05 грн/дол. проти 41,76 грн/дол. рік тому; станом на 30 жовтня офіційний курс сягнув 45,53 грн/дол.; середня ціна дизельного пального з 1 по 23 жовтня зросла з 98,44 до 103,45 грн/л.За словами експерта, агроекспорт у жовтні становив лише 50% від потенційних обсягів через блокування портів, що створює додатковий тиск на внутрішній ринок і підтримує тенденцію до подорожчання окремих груп продуктів.

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