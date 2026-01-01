У ковельському «Сім 23» чоловік душив жінку, а потім напав на підлітка: як покарали зловмисника





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пишуть



Інцидент стався ввечері 28 квітня в магазині «Сім23» на вулиці Відродження у Ковелі. Нетверезий Володимир П. без реального конфлікту схопив незнайому відвідувачку рукою за шию та почав стискати. Він не реагував на прохання працівників відпустити жінку, частина покупців із переляку покинула приміщення.



Після цього чоловік пішов за касиркою за прилавок, налякавши її. Через це працівники були змушені закрити магазин. Вийшовши на вулицю, ковельчанин почав переслідувати жінку. На ситуацію звернув увагу неповнолітній велосипедист і зробив зауваження. У відповідь чоловік повалив підлітка, почавши теж душити. Внаслідок нападу жінка і підліток зазнали легких ушкоджень.



Дії кваліфікували як хуліганство. На суді чоловік повністю визнав вину. Судово-психіатрична експертиза встановила, що на момент події обвинувачений через психічний розлад не міг повністю усвідомлювати свої дії. Водночас це не звільнило його від криміналу. Він є учасником бойових дій, мав інвалідність III групи, пізніше знову вчинив правопорушення.



У підсумку суд призначив Володимиру П. п’ять років позбавлення волі, які замінив дворічним іспитовим строком. Крім того, він має сплатити 30 тисяч гривень моральної шкоди на користь неповнолітнього.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Іспитовим строком покарали ковельчанина, який п’яним влаштував хуліганство в магазині: душив незнайому жінку, налякав касирку, напав на неповнолітнього.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, пишуть "Волинські новини" Інцидент стався ввечері 28 квітня в магазині «Сім23» на вулиці Відродження у Ковелі. Нетверезийбез реального конфлікту схопив незнайому відвідувачку рукою за шию та почав стискати. Він не реагував на прохання працівників відпустити жінку, частина покупців із переляку покинула приміщення.Після цього чоловік пішов за касиркою за прилавок, налякавши її. Через це працівники були змушені закрити магазин. Вийшовши на вулицю, ковельчанин почав переслідувати жінку. На ситуацію звернув увагу неповнолітній велосипедист і зробив зауваження. У відповідь чоловік повалив підлітка, почавши теж душити. Внаслідок нападу жінка і підліток зазнали легких ушкоджень.Дії кваліфікували як хуліганство. На суді чоловік повністю визнав вину. Судово-психіатрична експертиза встановила, що на момент події обвинувачений через психічний розлад не міг повністю усвідомлювати свої дії. Водночас це не звільнило його від криміналу. Він є учасником бойових дій, мав інвалідність III групи, пізніше знову вчинив правопорушення.У підсумку суд призначив Володимиру П. п’ять років позбавлення волі, які замінив дворічним іспитовим строком. Крім того, він має сплатити 30 тисяч гривень моральної шкоди на користь неповнолітнього.

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