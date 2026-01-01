Навіщо досвідчені садівники на зиму обмотують стовбури дерев фольгою: лайфгак для саду





Від чого фольга захищає кору дерев узимку



У сонячні зимові дні кора на південному та південно-західному боці стовбура може нагріватися. Коли після заходу сонця температура різко падає, тканини дерева зазнають температурного стресу. На корі можуть з’являтися тріщини та пошкоджені ділянки, які згодом стають вразливими до хвороб.



Світлий відбивний матеріал допомагає зменшити нагрівання стовбура сонячними променями. Особливо актуальний такий захист для молодих яблунь, груш, слив та інших дерев із тонкою корою.



Для зимового захисту молодих дерев використовують світлі обгортки, які відбивають надлишкове тепло. Вони допомагають знизити ризик сонячних опіків кори, але не замінюють повноцінного захисту від усіх зимових загроз.



Як правильно обмотати стовбур фольгою



Для початку огляньте дерева та визначте, яким з них потрібен захист. Насамперед варто звернути увагу на молоді саджанці, дерева з тонкою корою та нещодавно пересаджені рослини.



Підготуйте стовбур. Обережно приберіть із його основи траву й рослинні рештки. Не здирайте здорову кору та не пошкоджуйте її інструментами.



Виберіть відповідний матеріал. Можна використати спеціальну світлу обгортку для дерев або фольгу, призначену для такого захисту. Звичайна кухонна фольга легко рветься, тому її потрібно закріплювати особливо обережно.



Обгорніть нижню частину стовбура. Покриття має захищати кору, але не перетискати її. Не затягуйте матеріал дротом і не залишайте гострих країв, які можуть пошкодити дерево.



Перевіряйте стан обгортки. Після сильного вітру чи снігопаду переконайтеся, що матеріал не змістився, не натирає кору й не накопичує надмірну вологу.



Знімати тимчасовий захист потрібно навесні, коли минає загроза сильних морозів. Якщо залишити обгортку надовго, вона може перешкоджати нормальному провітрюванню стовбура, утримувати вологу або створювати укриття для шкідників.



Чи врятує фольга дерева від мишей і зайців



Не варто покладатися на фольгу як на надійний захист від гризунів. Узимку миші, полівки та зайці можуть обгризати кору молодих плодових дерев, особливо коли землю вкриває сніг і природного корму бракує.



Для цього краще використовувати спеціальні захисні кожухи чи металеву сітку з дрібними отворами. Вона має охоплювати стовбур, не торкатися кори надто щільно та бути достатньо високою, щоб зайці не дістали до неї поверх снігу.



Важливо також не насипати мульчу впритул до стовбура: товстий шар рослинних решток може створювати сприятливі умови для гризунів і затримувати зайву вологу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обмотування стовбурів фольгою — незвичний, але відомий спосіб захисту молодих дерев від зимового сонця та різких температурних перепадів. У рекомендаціях Університету Теннессі зазначено, що для захисту плодових дерев можна використовувати, зокрема, алюмінієву фольгу, однак таке покриття потрібно знімати навесні. Водночас фахівці радять правильно добирати матеріал залежно від того, від якої саме загрози потрібно захистити сад, пише ТСН У сонячні зимові дні кора на південному та південно-західному боці стовбура може нагріватися. Коли після заходу сонця температура різко падає, тканини дерева зазнають температурного стресу. На корі можуть з’являтися тріщини та пошкоджені ділянки, які згодом стають вразливими до хвороб.Світлий відбивний матеріал допомагає зменшити нагрівання стовбура сонячними променями. Особливо актуальний такий захист для молодих яблунь, груш, слив та інших дерев із тонкою корою.Для зимового захисту молодих дерев використовують світлі обгортки, які відбивають надлишкове тепло. Вони допомагають знизити ризик сонячних опіків кори, але не замінюють повноцінного захисту від усіх зимових загроз.Для початку огляньте дерева та визначте, яким з них потрібен захист. Насамперед варто звернути увагу на молоді саджанці, дерева з тонкою корою та нещодавно пересаджені рослини.Підготуйте стовбур. Обережно приберіть із його основи траву й рослинні рештки. Не здирайте здорову кору та не пошкоджуйте її інструментами.Виберіть відповідний матеріал. Можна використати спеціальну світлу обгортку для дерев або фольгу, призначену для такого захисту. Звичайна кухонна фольга легко рветься, тому її потрібно закріплювати особливо обережно.Обгорніть нижню частину стовбура. Покриття має захищати кору, але не перетискати її. Не затягуйте матеріал дротом і не залишайте гострих країв, які можуть пошкодити дерево.Перевіряйте стан обгортки. Після сильного вітру чи снігопаду переконайтеся, що матеріал не змістився, не натирає кору й не накопичує надмірну вологу.Знімати тимчасовий захист потрібно навесні, коли минає загроза сильних морозів. Якщо залишити обгортку надовго, вона може перешкоджати нормальному провітрюванню стовбура, утримувати вологу або створювати укриття для шкідників.Не варто покладатися на фольгу як на надійний захист від гризунів. Узимку миші, полівки та зайці можуть обгризати кору молодих плодових дерев, особливо коли землю вкриває сніг і природного корму бракує.Для цього краще використовувати спеціальні захисні кожухи чи металеву сітку з дрібними отворами. Вона має охоплювати стовбур, не торкатися кори надто щільно та бути достатньо високою, щоб зайці не дістали до неї поверх снігу.Важливо також не насипати мульчу впритул до стовбура: товстий шар рослинних решток може створювати сприятливі умови для гризунів і затримувати зайву вологу.

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