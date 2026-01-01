2 листопада на Волині: гортаючи календар

День народження 2 листопада святкують майстер спорту України міжнародного класу з велосипедного спорту (маунтенбайк)(на фото), співачката депутат Волинської обласної радиОсобисте свято сьогодні відзначає волинська художницяКрім того, день народження відзначає вихованець Волинського обласного центру «Інваспорт», срібний призер Літніх Паралімпійських ігор 2012 рокуВолиньPost вітає їх, а також іменників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого народження та професійних успіхів.2 листопада 1939 року заснували газету «Молодий ленінець», яку згодом перейменували в «Молоду Волинь» (згодом – «Віче-інформ»).2012 року окружна комісія виборчого округу № 21 затвердила протокол, відповідно до якого народним депутатом став Степан Івахів.2 листопада в Україні та світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.